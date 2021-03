"Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!".

Lo scrive Renato Zero su Facebook, postando una foto del momento in cui gli viene inoculato il vaccino anti-Covid.

Il post ha già ricevuto moltissimi like e commenti di apprezzamento, anche di fan che sperano di tornare presto a

vedere i concerti.

© Riproduzione riservata