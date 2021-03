Oroscopo di oggi, 24 marzo 2021: amore, fortuna e amicizia segno per segno

Ecco l'oroscopo di mercoledì 24 marzo. Le previsioni di Barbanera su amore, amicizia, lavoro, segno per segno e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata è perfetta per l’amore. Per trovarlo se ne siete alla ricerca, per rinnovare promesse, lanciarsi in appassionate dichiarazioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Un altro giro di giostra, con la Luna in Leone che attenta alla vostra tranquillità. Frenate la tentazione di spese eccessive: le riserve piangono...

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercoledì da attraversare con grinta e ottimismo. Fonte di ricarica gli amici, che vi gettano una corda per uscire dalla palude della quotidianità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Buono il livello di determinazione e di efficienza, ma l’amore è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti diamore intromettersi nella vostra vita affettiva.

Vergine. 24/8 – 22/9

I sentimenti si prendono beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse. Le storie bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine ammirazione e rispetto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura, ora più che mai avete bisogno dell’affetto, della stima e del conforto degli altri.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi e affari, siete in una botte di ferro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mantenetevi mentalmente flessibili invece di irrigidirvi sulle vostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il prossimo, partner in testa, non intestarditevi su problemi di poco conto, badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tante le questioni su cui riflettere con calma, mettendo da parte sentimenti di rivalsa, reazioni emotive e scatti di nervi che non aiutano.

