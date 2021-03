Vittorio Sgarbi choc: "Ho un cancro e ho avuto il Covid, ma sono sereno"

Vittorio Sgarbi racconta il suo difficile momento. Il critico d'arte ha confessato di aver avuto il Covid, da asintomatico e di avere un cancro ai testicoli.

"Il tumore è ancora in fase di accertamento", ha detto durante un'intervista al programma radiofonico La Zanzara. Per quanto riguarda il Covid, "il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre".

E ancora: "Ho fatto anche delle analisi per la prostata. Ho un problema ancora in fase di accertamento. Ma di sicuro non ho metastasi. Quando mi hanno dato la notizia, ho reagito con grande serenità".

© Riproduzione riservata