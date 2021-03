Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash: chi sono i tre giudici del serale di Amici

Tutto pronto per il serale di Amici di Maria De Filippi in onda a partire da stasera.

Fra le novità di quest'anno tre giudici esterni. Loro sono: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Archiviato il matrimonio con Belen, De Martino è stato un ballerino della scuola di Amici. Ed è proprio all'interno della scuola che ha conosciuto la showgirl argentina, ai tempi in cui stava ancora con Emma Marrone.

Oggi De Martino è padre di un figlio di nome Santiago, nato appunto dalla sua relazione con Belen, ma è anche conduttore. Suoi i programmi come Made in Sud e Stasera tutto è possibile.

Stash invece è il frontman dei The Kolors. Da poco Stash è diventato padre di una bambina.

Anche lui non è nuovo al mondo di Amici visto che ha partecipato nel 2015, appunto con la band dei The Kolors. Ha avuto una lunga relazione con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. È stata poi la volta di Ginevra Lambruschi e Raffaella, ex fidanzata di Tonon. Avvistato anche con la Tatangelo, oggi Stash è felice accanto a Giulia Belmonte.

Insieme infatti hanno avuto una figlia di nome Grace.

New entry assoluta è Emanuele Filiberto di Savoia.

Membro di Casa Savoia, è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria e nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia. Nato e cresciuto in Svizzera per via dell'esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d'Italia, ha poi fatto il suo primo ingresso in Italia alla fine del 2002. Oggi Emanuele Filiberto vive con la moglie, l'attrice francese Clotilde Courau, e le loro due figlie a Monte Carlo, nel principato di Monaco.

Il serale di stasera dunque vedrà in gara 17 giovani allievi, che inizieranno la loro personale corsa verso la vittoria. Loro sono: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, la siracusana Serena, Aka7Even, Giulia, Samuele, Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele, Ibla, Gaia e Tancredi.

Tre le squadre che si sfideranno di settimana in settimana

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarà composta da Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, e Serena. La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sarà composta da Aka7Even, Giulia e Samuele. La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini sarà composta da Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele, Ibla, Gaia e Tancredi.

Amici di Maria De Filippi, tutto pronto per il serale: i 17 ragazzi in corsa per la vittoria Aka7Even Alessandro Deddy Enula Esa Gaia Giulia Ibla Leonardo Martina Raffaele Rosa Samuele Sangiovanni Serena Tancredi Tommaso

Ospite della prima puntata del serale sarà Sabrina Ferilli. Infine, novità di quest'anno Stéphane Jarny. Classe 1968, sarà lui il nuovo direttore artistico.

© Riproduzione riservata