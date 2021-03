La primavera protagonista del doodle di Google di oggi: cosa è e quando cade

È dedicato alla primavera il doodle di Google di oggi. L'equinozio di primavera avviene oggi, alle 10.37 in Italia, e si ha quando il giorno e la notte hanno la stessa durata: in occasione dell'equinozio, infatti, si registra una parità nelle ore diurne e quelle notturne.

Durata della primavera

Nell'emisfero boreale, quello in cui viviamo noi, la stagione ha inizio attorno al 21 marzo, in coincidenza dell'equinozio. Il termine indicativo è invece fissato al 21 giugno, prima che si verifichi il solstizio estivo. Per quanto riguarda l'emisfero australe la primavera occupa il periodo dal 23 settembre al 21 dicembre, ovvero in corrispondenza dell'autunno boreale. In senso meteorologico la stagione va dal 1º marzo al 31 maggio nella metà superiore del globo, e dal 1º settembre al 30 novembre nell'altro emisfero.

Nell'Oroscopo

Dal punto di vista dell'astrologia la primavera si caratterizza per l'ingresso del Sole nel segno zodiacale dell'Ariete, per il transito in quello del Toro e per l'uscita da quello dei Gemelli.

