Whatsapp, Facebook e Instagram down: migliaia di segnalazioni in tutta Italia

Whatsapp, Facebook e Instagram down in tutta Italia. Sia l'app di messaggistica instantanea che i due social network hanno smesso di funzionare per circa 35 minuti. Le tre piattaforme sono tornate attive alle ore 19.10 circa.

Il malfunzionamento, nato intorno alle 18.20, potrebbe indicare che le tre app hanno subito qualche problematica tecnica. DownDetector ha raccolto migliaia di segnalazioni di utenti. Funzionanti invece Twitter e Telegram.

Su Downdetector sono 50 mila le segnalazioni registrate nel giro di dieci minuti per quanto riguarda Whatsapp, circa 50 mila tra Instagram e Facebook. Segno che sono stati davvero tanti a riscontrare la problematica.

L'altro blackout mondiale che aveva mandato in tilt WhatsApp, Instagram e Facebook si era registrato il 3 luglio 2019 e un episodio simile, ancora precedente, nell'aprile dello stesso anno che evidentemente è stato un anno nero per le tre piattaforme. Il 13 marzo 2019, infatti, si è registrato il blocco più lungo che si ricordi, un record di 14 ore di stop per le app.

