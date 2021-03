Oggi è la Festa del Papà: ecco 10 frasi celebri per fargli gli auguri

Oggi, 19 marzo, in Italia si celebra la festa del papà. Una celebrazione nata all'inizio del XX secolo insieme con quella della mamma. In Italia e in altri paesi di tradizione cattolica la festa viene associata al giorno di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, simbolo di umiltà e dedizione, quindi il 19 marzo, ma nel resto del mondo la data varia da nazione in nazione. San Giuseppe nella tradizione popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati e in alcune zone della Sicilia c'è la tradizione di invitare i poveri a pranzo.

In questo periodo di difficoltà c'è, inoltre, chi ha voluto regalare un sorriso: il locale Purosud di Roma prepara le gustose "zeppole" e le regala sia per l'asporto che con consegna a domicilio.

La festa del papà ovviamente vede i figli protagonisti nella preparazione di regali o anche semplicemente un biglietto di auguri con una frase speciale. A scuola si realizzano lavoretti da portare a casa con letterine o pensierini dei più piccoli rivolti ai propri papà. Ma anche gli adulti non sono esenti da questo bel gesto, ma magari hanno bisogno di un piccolo aiuto a formulare il giusto pensiero. Ecco allora di seguito dieci frasi celebri adatte per questa ricorrenza.

Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo

Confucio

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani

Reed Markham

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre

Gabriel Garcia Marquez

Subito dopo Dio, viene Papà

Wolfgang Amadeus Mozart

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note

Markus Zusak

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un'altra persona: ha creduto in me

Jim Valvano

Ti sembrerà incredibile, ma più ci penso più m'accorgo che assomiglio proprio a te. E non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai

Andrea Bocelli

La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli

Democrito

Cosa devo a mio padre? Tutto

Henry Van Dyke

Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva

Clarence Budington Kellan

