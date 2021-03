Laura Pausini confessa ai fan: "Condurrei Sanremo ma solo insieme a Paola Cortellesi"

Laura Pausini si dice pronta a condurre il Festival di Sanremo, e svela che una volta la Rai glielo propose per davvero.

Lei allora rifiutò, anche se oggi non nasconde che le piacerebbe salire sul palco dell'Ariston in veste di conduttrice. Tuttavia, accetterebbe solo se al suo fianco ci fosse l'attrice e amica Paola Cortellesi.

“La Rai mi aveva chiesto in passato di condurre Sanremo, - ha raccontato la Pausini in un'intervista a Rtl 102,5 - ma non mi sentivo pronta. Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere".

E se si parla di una possibile conduzione di Sanremo, la Pausini ha subito confermato che non si tratterebbe dell'edizione 2022.

La Pausini in questi giorni è reduce dalla sua prima nomination agli Oscar nella categoria ‘Miglior canzone originale’ con il brano ‘Io sì’" (colonna sonora del film di Netflix diretto da Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’).

