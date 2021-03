Matilda De Angelis e la polemica post Sanremo: "Giudicata solo per i miei vestiti"

"Ho trovato assurdo essere stata giudicata per come ero vestita e per come portavo i capelli".

Durante un'intervista a Propaganda live, Matilda De Angelis reduce da Sanremo si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

E punta il dito contro chi l'ha giudicata solo per il suo outfit sul palco dell'Ariston, dove ha condotto al fianco di Amadeus.

“Mi è dispiaciuto perché avevo dimenticato il contorno della moda per quanto riguarda Sanremo”, ha detto l’attrice.

E ancora: “Non voglio fare polemica, ma trovo che lo stesso trattamento non venga proposto per i conduttori uomini”.

L'attrice ha anche mostrato disappunto contro quelle persone che, non sapendo chi lei fosse, hanno iniziato a scrivere sui social: "Ma chi c*** è Matilda De Angelis?".

"È una domanda comprensibile, assolutamente legittima, - ha replicato l'attrice -. Ma perchè quella cattiveria, quell’enfasi nel sottolinearlo? Apri una pagina nell’internet e scopri che ti vengono fuori una serie di cose".

Alla fine, "Sanremo è andato bene, ho ricevuto molti complimenti e gli stessi commenti negativi che ricevevo al liceo. Ho confermato che sono fastidiosa, saccente, che me la tiro e che ho i capelli spettinati. Sono rimasta fedele a me stessa".

