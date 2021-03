WhatsApp, in arrivo le immagini "a tempo" che scompaiono: ecco come funzionano

Ancora una novità per WhatsApp: dopo la funzione dei "messaggi effimeri", l'applicazione di messaggistica si prepara a introdurre le immagini "a tempo". Sarà infatti possibile inviare delle foto che si autodistruggeranno subito dopo essere state visualizzate da chi le riceve, esattamente come è possibile fare su Telegram o con i Direct di Instagram.

A rivelare la grande novità sono stati gli esperti di WABetaInfo. Le immagini a tempo potranno dunque essere visualizzate solo per il tempo indicato da un apposito timer per poi scomparire definitivamente una volta abbandonata la chat. Per visualizzare alla ricezione andranno sbloccate cliccando su "Tap to view".

Non è ancora chiaro quando il servizio verrà rilasciato pubblicamente ed è ancora da chiarire se il messaggio a tempo riguarderà soltanto le immagini o sarà esteso anche ad altri file come audio e video.

