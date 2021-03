Indiscrezione ad "Amici": Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano

Veronica Peparini e Andreas Muller ad un passo dalle nozze. Secondo alcune indiscrezioni, la professoressa di Amici e l'ex ballerino del talent sembra che abbiano già fissato la data delle nozze.

Andreas Muller, 18 anni più piccolo della Peparini, ha conosciuto la professoressa negli studi di Amici quando lui era ancora un allievo della scuola. Arrivato al serale, Muller dovette poi lasciare il programma per poi ripresentarsi l’anno successivo, vincendo. Dopo la partecipazione del ballerino al talent, i due sono diventati inseparabili.

La Peparini è sorella di Giuliano, il coreografo ed è mamma di due figli, avuti da Fabrizio Prolli.

A far parlare di imminenti nozze è stato un anello tempestato di brillanti, che il ballerino avrebbe regalato alla professoressa per il suo compleanno come probabile pegno d'amore.

“Mi piace fare progetti. Ho bisogno di stimoli continui - aveva detto tempo fa Muller al settimanale Nuovo tv -. Con Veronica non mi sono mai precluso nulla”.

Sempre il settimanale ha spiegato che probabilmente i due si sposeranno già entro l'anno.

All'inizio della relazione, la Peparini aveva ammesso a Novella 2000 "di aver avuto qualche remore ovviamente per l'età. Anche nei confronti dei miei figli avevo tanti dubbi, ma poi mi sono resa conto che mi facevo più problemi io che loro”.

