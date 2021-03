Droga a Firenze, nuova aggressione per Vittorio Brumotti di Striscia la notizia

In onda a Striscia la notizia le immagini della violenta aggressione subìta a Firenze la scorsa settimana da Vittorio Brumotti e la sua troupe.

L'inviato del Tg satirico, si legge in una nota "dal 2017 in missione per liberare le piazze d'Italia dalla droga, stava registrando un servizio nel Parco delle Cascine, la più grande area di spaccio della città, quando è stato accerchiato dai pusher che hanno lanciato pietre contro la troupe di Striscia. I disordini sono continuati anche dopo l'intervento della polizia, che ha evitato che la situazione degenerasse".

