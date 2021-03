La Civitillo e il retroscena sulla mamma di Amadeus: "Mia suocera mi controlla, è la mia prima fan"

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, svela un inedito retroscena sulla sua vita privata.

La conduttrice in questi giorni è al timone di PrimaFestival al fianco di Valeria Graci e Giovanni Vernia, la trasmissione in onda poco prima del Festival vero e proprio.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, la Civitillo ha confessato di ricevere molto supporto dalla sua famiglia ossia dal figlio Josè, dalla mamma Gelsomina, dal papà Paolo e dal fratello Giuseppe.

Ha anche svelato un segreto che riguarda la suocera: "Mi chiama sempre dopo avermi visto in tv. Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti. È la mia prima fan. Mi controlla. Mi vuole molto femminile al contrario magari di come mi vesto giornalmente, ossia in jeans e scarpe da ginnastica. Dice sempre che sono la figlia che non ho mai avuto”.

La Civitillo ha anche sottolineato il buon rapporto che è riuscita ad instaurare con Alice, la figlia che Amadeus ha avuto dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino.

Amadeus è stato sposato con la Di Martino dal 1993 al 2007: il testimone dello sposo è stato l'amico Fiorello. Amadeus ha poi conosciuto la Civitillo, quando era alla conduzione de L'eredità. I due hanno iniziato una relazione nel 2003. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile.

Ottenuto dalla Sacra Rota l'annullamento del primo matrimonio, l'11 luglio 2019 i due si sono sposati in chiesa a Roma.

