"Sei arrivato in Italia col barcone", la gaffe in tv di Serena Bortone su Ermal Meta

Gaffe in diretta tv, durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno" in onda su Raiuno. Protagonista la conduttrice del programma, Serena Bortone, che in collegamento con Ermal Meta ha detto al cantante: "Sei arrivato in Italia su un barcone".

Secca la replica del cantante, che ha ironizzato: “In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”, ha detto Ermal Meta.

Il cantante è in gara fra i big con il brano "Un milione di cose da dirti", e da una classifica provvisoria stilata dalla giuria demoscopica risulta già al primo posto. Superata la gaffe, Ermal Meta si è raccontato e ha detto: "La pandemia mi ha rallentato parecchio per quanto riguarda la scrittura. Poi sono riuscito a sbloccarmi, e ho ricominciato scrivendo un libro".

