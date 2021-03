Trionfatore ai Golden Globe, le radici italiane di Stanley Tucci: che cucina, nel Sud...

La passione di Stanley Tucci – attore e vincitore di 2 Golden Globe – per la cucina italiana ha radici lontane che affondano nella sua storia familiare. Non tutti sanno che sua madre, Joan Tropeano, è nata a Cittanova (Reggio Calabria), mentre il nonno paterno, Stanislao Tucci, era cosentino di Marzi e la nonna, Teresa Pisani, originaria di Serra San Bruno (in provincia di Vibo Valentia). Un legame che l’attore di “Il diavolo veste Prada” ha sempre ricordato e celebrato anche mediante i libri di ricette ispirati proprio ai sapori italiani. Nel 2012, infatti, ha pubblicato “Tucci Cookbook”, un bestseller bissato nel 2014 da “The Tucci Table” (entrambi editi da Gallery Books), proclamando la propria passione per la pasta e quel timballo di ziti con il ragù che ogni domenica si preparava nella casa dei nonni in New Jersey, mescolando i sapori calabresi agli ingredienti americani.

