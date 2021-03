Daniela Martani, la negazionista del Covid all'Isola dei Famosi e sul web è bufera: "Vergognoso"

La scelta di far partecipare Daniela Martani alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi non è andata giù a molti ed ecco che sul web esplode la polemica.

Non è la prima volta che la Martani, 47 anni, fa parlare di sè. Ex concorrente del Grande Fratello, già ai tempi del reality aveva attirato aspre critiche in quanto aveva abbandonato il posto all'Alitalia per partecipare al reality show.

Una scelta che l'azienda non aveva ben accettato, licenziandola di fatto. Recentemente, la Martani si è resa protagoniste di nuove polemiche per via delle sue posizioni sul Coronavirus. Negazionista, la scorsa estate la Martani si è rifiutata di indossare la mascherina mentre si imbarcava sul traghetto con la macchina.

"L'Isola dei Famosi", da Elisa Isoardi a Carolina Stramare: i volti dei nuovi concorrenti Akash, Carolina Stramare e il Visconte Guglielmotti Angela Melillo, Gilles Rocca e Valentina Persia Awed Elisa Isoardi Francesca Lodo e Roberto Ciufoli Massimiliano Rosolino Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini Iva Zanicchi Iva Zanicchi Ilary Blasi Ilary Blasi Beppe Braida Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi Paul Gascoigne Daniela Martani

Ecco che la notizia della sua imminente partecipazione all'Isola dei Famosi ha fatto storcere il naso al popolo degli internauti. "Visto il suo passato, per lei ci voleva il premio di mandarla in tv", ha scritto un utente. E ancora: "Un pericolo avere un personaggio del genere in tv, specialmente in questo periodo storico".

"Dare visibilità ad un personaggio del genere è vergognoso, uno schiaffo in faccia al terribile momento che stiamo vivendo”, ha aggiunto un altro internauta.

