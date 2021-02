Al Bano, appello a Romina Power e Loredana Lecciso: "Perchè non ci riuniamo? Vi amo"

Al Bano commuove a Domenica in. Ospite di Mara Venier, il cantante di Cellino San Marco ha ripercorso le fasi più salienti della sua vita privata e professionale.

Ha raccontato del grande amore per i suoi genitori, anche "se so di avergli procurato un dolore quando sono andato via da Cellino San Marco per inseguire il mio sogno", ha spiegato.

Ha svelato le sue umili origini quando viveva in "una casa con due stanze, un cortile con tanti animali e il bagno fuori. A quei tempi, io mio fratello di siamo ammalati di tifo. Ricordo che nostro padre, per comprare le medicine, dovette vendere in anticipo il vitello". Una vita fatta di povertà insomma che ha subìto una svolta, grazie alla sua carriera da cantante.

Era il 26 luglio del 1970 quando Al Bano ha sposato Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. Insieme hanno avuto 4 figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La primogenita Ylenia è scomparsa il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans.

Nel 1999 lui e Romina si sono separati dopo 29 anni di matrimonio. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila ha conosciuto Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Jr., detto Bido.

Al Bano ha quindi raccontato anche i rapporti fra le due donne: “Gli inizi sono stati tragici. Oggi sogno che Romina e Loredana si siedano e pranzino insieme. Se siete in ascolto, - ha detto rivolgendo un appello - perché non ci uniamo? La vita può essere breve. Vi amo".

