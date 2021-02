Lady Gaga, ritrovati i due bulldog della cantante rapiti a Los Angeles

Sono stati ritrovati i due bulldog francesi di Lady Gaga, rapiti mercoledì a Los Angeles. Lo rende noto la polizia della città californiana. La cantante italo-americana aveva promesso una ricompensa di 500 mila dollari «senza fare domande» per chiunque le riconsegnasse i cani.

Al momento non si sa come siano stati recuperati, ma secondo l’Associated Press è stata una donna che li ha portati alla polizia. Un portavoce del Lapd ha reso noto che la donna in questione sembra essere «estranea» al sequestro. Non è chiaro se la ricompensa sia stata richiesta. Lady Gaga è a Roma per girare il film «Gucci» e si era detta addolorata per il sequestro dei suoi cani Koji e Gustav.

Nella rapina era stato ferito a colpi di pistola il dog sitter della popstar, Ryan Fischer, ancora ricoverato in ospedale. Lady Gaga lo ha definito «un eroe per sempre»: «Hai rischiato la vita per lottare per la nostra famiglia». Un terzo cane, Miss Asia, è riuscito a fuggire ed è stato recuperato dalla polizia. L’Fbi sta indagando anche per escludere un movente politico visto che cantante si era esibita all’inaugurazione del presidente Joe Biden.

