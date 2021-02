Oroscopo, Venere in Pesci fa riscoprire gli abbracci: cosa cambia per l'amore

Venere in Pesci, ecco dunque arrivata la bella Dea dell’amore alla fine dello zodiaco dove si espande in maniera dolcissima e diffusa, soffusa e suadente, una Venere che per le leggi delle stelle tenderà ad addolcire tutto lo zodiaco, a creare delle piccole fortune per i meno fortunati e a farci tornare tutti a desiderare il sentimento autentico ed il trasporto trasognato e trasognante di un abbraccio, la più potente Venere dello zodiaco! Vediamo i dodici…

Ariete

È una Venere idealmente da dodicesima casa, luogo zodiacale che da il via ad amori velati e un po’ nascosti, vibranti e pieni di tensione, brividi a pelle che non si contano, fughe d’amore che sembrano trasportarvi se non fisicamente in un non luogo di desiderio e di fluttuazione sentimentale. Per alcuni potrà simboleggiare anche una pausa di riflessione nella coppia, per altri una grande ispirazione artistica, per i single un divertente e sornione girare intorno alla persona che piace…

Toro

Stupenda questa Venere amica e di sestile, concreta, pratica, che vi spinge a vedere persone che non vedevate da tempo, a consolidare posizioni e condizioni affettive un po’ sospese, forte di spirito ed incitante ad una vostra completa gaudenza con immediato riscontro. Il vostro mondo amicale risuona e voi siete sempre più convinti di avere investito bene nel tempo con le persona che avete scelto. Inoltre il pianeta vi darà modo di concretare un progetto con soci amici e o collaboratori che potrà godere di grande respiro…

Gemelli

È una Venere di quadratura, di blocco che segnerà una necessaria riflessione sui rapporti, in particolare verso i rapporti che avete perso, dove un’analisi vi potrà meglio aiutare a mettere a fuoco la vostra responsabilità o i piccoli errori di valutazione. È una posizione che vi ricorda quanto il valore della gentilezza e del disinteresse è necessario in rapporti che se cresciuti con cura vi potranno dare soddisfazioni. Qualche bolletta in scadenza e qualcosa da pagare in sospeso a cui dovrete fare fronte, qualche piccola incomprensione con il partner ma nulla di irrisolvibile, ma non sarà la vostra arte dialettica questa volta la soluzione, ma l’esternazione di un sentimento puro…

Cancro

Stupenda Venere in trigono armonico, voglia di sognare e romanticismo, il vostro segno zodiacale sta pian piano rimuovendo molti ostacoli, ma nel contempo riprende energia con la bella Dea dell’amore che vi rende romantici ed appassionati. Per i single è il momento giusto per incontrare qualcuno di nuovo, per le coppie netta ripresa, per chi invece ancora si sente un po’ oppresso dal lavoro o da condizioni familiari stressanti può essere un vero e proprio toccasana questo transito fatto di tanta ispirazione e di ritrovata energia positiva…

Leone

Una posizione non proprio significativa per voi se non da un punto di vista intellettuale, molti leoni hanno fatto delle scelte importanti negli ultimi anni riguardanti sia la coppia che il lavoro. Questo transito sicuramente azzera le tensioni, ma vi farà riflettere su quel di più che desiderate ancora concretizzare come obiettivo evolutivo nelle vostre relazioni. Patti e contratti potrebbero necessitare di una revisione e l’aggiustamento delle condizioni che desiderate cambiare sarà subordinato a quanta capacità avrete di esternare garbatamente le vostre richieste…

Vergine

Venere è dispettosamente in opposizione, e vi obbliga a scontrarvi con le diversità tra voi ed il partner, non necessariamente in maniera nefasta, il vostro cielo è davvero pieno di tantissime possibilità di uscita, è la Venere che vi serviva per capire cosa veramente volete dalla coppia, e se per voi lo stato di cose è ancora valido, per i single sarà utile riformulare l’approccio comunicativo. Forse siete particolarmente spigolosi in questo periodo o correrete il rischio di comunicare con la persona sbagliata, forse sarà utile rilassarsi un po’ e riprendere fiato, capita anche ad un segno placido e molto formale come il vostro a volte di perdere la calma…

Bilancia

Dopo un bellissimo trigono dalla sua posizione in Acquario adesso Venere si distacca da voi lasciandovi meno leggerezza ed euforia, ma sicuramente più voglia di concreto e di pianificazione. Tornate un po’ ad essere più canonicamente analitici e mediatori, il vostro è il segno che più di tutti si esprime meglio nella coppia, il vostro contrassegno zodiacale dopo un periodo esaltante esige che siate più presenti e decisi e capaci anche di prendere delle forti posizioni per il futuro riguardanti sia il lavoro che la logistica che potrebbe anche cambiare le carte in tavola per l’ amore…

Scorpione

Ed ecco un meraviglioso trigono ispirante e pieno di passione e seduzione per voi. È il momento migliore per i single di uscire allo scoperto ed iniziare una nuova e grande storia d’ amore, mentre per le coppie già collaudate piacevolissime novità, possibilità di lieti eventi in famiglia e piccole entrate di danaro. Sarà però utile attivarsi e rendersi dinamici, è un transito bellissimo il cui unico rischio e quello di farlo passare inosservato non producendo movimenti opportuni. Sviluppate quindi quante più dinamiche possibili e riempitevi l’agenda di impegni, uno in particolare con la passione…

Sagittario

È una Venere di quadratura, che preceduta da altri transiti vi metterà con le spalle al muro in amore facendovi capire che forse siete stati troppo instabili ed irrequieti e che forse nella vostra coppia le diversità non sono di aiuto in questo momento. Intanto alcuni hanno impellente esigenza di sistemare questioni lavorative ed accordi importanti a cui lavorano da due mesi, ma nel contempo sottraendo energia all’amore. Siete sempre in tempo per recuperare. Le coppie avranno una misura importante ed utilissima delle loro diversità, mentre i single potrebbero muoversi in maniera un po’ troppo aggressiva e poco seduttiva, lo sport sarebbe un ottimo regolatore psicofisico…

Capricorno

Buone notizie per voi con questa Venere di terza casa in sestile che vi augura un nuovo approccio con gli altri, più morbido e felice, meno tensione generata dal senso autoprotettivo che avete per natura. Quindi maggiore voglia di esprimere una nuova realtà affettiva e comunicativa, farete meno i misteriosi anche con i vostri piani lavorativi e ne farete partecipe il partner e pochi amici intimi, mentre riprenderete più allegramente la vostra vita sociale. È proprio un bel transito che vi riallaccia alla relazione in generale. Intanto questi giorni sembrano portare delle belle sorprese magari arriverà una lettera o una telefonata con una bella notizia…

Acquario

Venere ha lasciato un quadro generale uscendo dai vostri gradi veramente gradevole, ma dovrete essere capaci di vederne ancora i risultati prospettici. È un transito di seconda casa, per cui promette molto bene da un punto di vista economico, entrate di danaro, e lavoro a iosa, state operando molto bene ed è tempo finalmente di raccogliere fieramente i frutti del vostro operato, essendo fieri e felici di aver realizzato dei buoni progetti ed ottenuto dei grandi risultati. E tanto altro di glorioso ancora vi attende, parlando a questo punto “banalmente" d’amore siete molto più addolciti e molti di voi si sentono trasportati da grandi pulsioni sentimentali. Anche per i single incalliti inizia una storia davvero importante, dopo tanto stress occupatevi anche un po’ esteticamente di voi e coccolatevi un po’ oltre che farvi coccolare da amore ed amici… è il vostro momento di relax, concedetevelo…

Pesci

Connubio magico quello della bella Venere nei vostri gradi con il Sole, si può dire che irradierete bellezza ed amore, siete il segno più favorito per adesso, baciato dalla fortuna e preso e compreso da un flusso di sentimenti che vi porta piacevolmente via. È giunta l’ora di innamorarsi per chi è single, di rinnovare l’ amore per chi è felicemente in coppia e decidere di costruire qualcosa di più nella vostra vita. Siete i più belli per adesso, affascinanti seduttivi e pieni di sensuale vitalità. La presenza del Sole aiuta Venere a rendervi molto più dinamici senza le mollezze tipiche dell'acqua, esplosione di vita e di luce nei vostri gradi: siate felici !

© Riproduzione riservata