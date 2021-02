Marica Pellegrinelli e la fine del matrimonio con Eros: "Sempre sola coi bambini, non ero felice"

Marica Pellegrinelli parla per la prima volta del suo matrimonio finito con Eros Ramazzotti. E lo fa in un'intervista rilasciata al settimanale "F". "Eros sarà sempre importante per me - dice -. Quando però ti accorgi di non essere felice, la felicità devi andartela a cercare ed io non l'ho ancora trovata".

Era il 2009 quando i due si conoscono. All'epoca la modella aveva solo 21 anni. I due si sono conosciuti in occasione della premiazione ai Wind Music Awards. Due anni dopo nasce la loro prima figlia, Raffaela Maria. Nel 2014 si sposano con rito civile a Milano. Nel 2015 nasce il loro secondo figlio, Gabrio Tullio. La coppia si separa nel 2019.

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, - dice oggi la Pellegrinelli - e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io però a 21 anni non pensavo di diventare mamma. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”.

Abbandonata l'Università, la modella ha dato alla luce il suo secondo figlio. “Non è facile mettere su famiglia con un artista importante, nel mio caso ero sempre sola con i bambini”.

“La separazione è stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato", ha aggiunto la modella. Oggi il loro rapporto è completamente cambiato: “Parliamo 100 volte al giorno. Quando un matrimonio finisce è importante dare comunque un valore al tempo passato insieme. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice".

