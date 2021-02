Carbonara con pomodoro e bacon, la ricetta del New York Times fa infuriare gli italiani

Il New York Times propone una versione rivisitata della Carbonara, ossia preparata con l'aggiunta di pomodoro, ed ecco che gli italiani insorgono contro l'autorevole testata giornalistica.

Un caso che ha fatto indignare specialmente chi, qui in Italia, considera la pasta un piatto "sacro". A partire dalla sua preparazione.

Piatto caratteristico del Lazio, la ricetta della Carbonara prevede guanciale, uova, pecorino, sale e pepe. Una ricetta che nel corso del tempo ha subìto diverse varianti, ma quella che prevede l'aggiunta di pomodoro proprio non è andata giù a molti, specialmente romani.

Tomatoes might not be traditional in carbonara, but they lend a bright tang to this dish. https://t.co/MvyTzcNIMH

— The New York Times (@nytimes) February 18, 2021