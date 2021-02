Oroscopo, settimana di grandi novità: cosa cambia segno per segno

Una settimana di trasformazione a partire dalle energie principali dello zodiaco, il Sole da aereo diventa acquatico, ed ecco che il sole da Acquario passa in Pesci, portando con sè la voglia di interiorizzare i cambiamenti che la Luna nuova ha decretato, stiamo entrando in una fase dell’anno decisamente più attiva e meno statica in tutti i sensi, vediamo i dodici segni.

Ariete

È un momento per voi di resa incondizionata, e di dolce arrendevolezza ai vostri bisogni un po’ trascurati, seppure siete condottieri per natura, adorerete farvi trasportare, e fluttuare in momenti di rilassatezza con amici e persone che amate, che vi riempiranno di stimoli e che vi preparano ad un periodo denso di emozioni e nuovi incontri, è come lavorare sull’apertura giusta che vi porterà a distendere le vostre dinamiche affettive, intanto per le coppie maggiori momenti di intimità e di sinergia, mentre al lavoro state andando sempre più verso i vertici di carriera per cui avete tanto lavorato…

Toro

Una settimana di dolci pacificazioni per il vostro segno zodiacale, in amore più dolci e più concilianti, mentre quello che di importante le stelle tessono per voi è un ambizioso e festante arazzo che vede dopo tanto lavoro di telaio il vostro trionfo, sembra infatti che tutto stia volgendo al meglio di soluzioni tanto aspettate per ovviare a varie problematiche che vi rendevano un po’ tesi. Anche in ambito legale per molti di voi potrebbe essere un momento di soluzioni felici e la serenità che ne segue. Il vostro cielo inoltre parla di una riattivazione positiva in termini di pubbliche relazioni, dal rivedere vecchi amici a creare nuove relazioni interessanti…

Gemelli

Sembra che da giovedì il vostro cielo compia dei significativi balzi in avanti, periodo abbastanza fruttuoso e sereno dicono le stelle, ma ancora pieno di ambizioni e di possibilità, al lavoro urge trovare nuovi punti di riferimento, nuovi appoggi e supporti validi, ed arriveranno, gratifiche per voi ed il vostro modo di muovervi professionalmente, mentre il tempo tiranno non vi permetterà di crogiolarvi troppo, perché accordi e disaccordi saranno questa settimana gli elementi protagonisti a cui dovrete prestare la massima attenzione. Intanto in amore un situazione abbastanza serena, ma Venere inizierà il suo transito in Pesci generando una sorta di chiusura da parte vostra che vi renderà necessariamente più bisognosi di dialogo in amore…

Cancro

Una splendida settimana per voi che vi rifocilla di energie e positività, il Sole arriva in trigono e diventa acquatico come la vostra natura elementale, e con la complicità della bella Venere sembra un vero e proprio trionfo. È un momento di rinascita, molti di voi hanno fatto pace con il passato e questo periodo ve ne farà rendere conto, il percorso è finito, adesso dovrete solo maturare in amore una nuova e costruttiva direzione, ed anche al lavoro le tensioni scemano soprattutto con chi pensavate esservi ostile, o con qualcuno di cui non vi siete fidati. Intanto gli affetti sembrano di nuovo farvi sentire grandi e forti, rassicurati interiormente state di nuovo apprezzando le altalene della vita non come cambiamenti a cui sottostare, ma come una stupenda fenomenologia di cui avete smesso di avere paura…

Leone

Il cielo si fa sempre meno ostile, i pianeti veloci stanno per migrare in Pesci sottraendovi alle opposizioni continue e voi vi sentite meglio. Rimangono le lunghe opposizioni di Giove e Saturno che ancora rendono ostici i passaggi e che operano in maniera tale da farvi riflettere su quanto di ciò che avete fino ad adesso avuto vi soddisfi. Intanto al lavoro sembra che qualcuno possa aver tentato di rinnovare antiche condizioni per voi non soddisfacenti, starà a voi capire come gestire i ruoli o se addirittura accettarli. In amore diminuiscono le tensioni, e Venere non è più opposta, non significa però che non c’è ancora lavoro da fare, con il partner vi dovrete sforzare di essere sempre positivi…

Vergine

È una settimana particolare che vi obbliga necessariamente a dimostrare come saprete barcamenarvi in situazioni non ancora chiare e ben definite, ma da cui dipendono molte cose, affidabilità e prestigio professionale, ed anche negli affetti dove chi tifa per voi vi sospinge a concretizzare prese di posizioni in periodo molto incalzante di fatti ed aventi che accendono un turbinio di emozioni che però servono a dinamizzare una stasi di sicurezza nella quale vi eravate chiusi. Il cielo assicura successi laddove oserete e sarete arditi, non depone molto bene per le posizioni passive e poco deterministe. In amore forse dovrete convincere il partner che nutrite ancora sentimenti importanti, ma nel vostro intimo qualcosa ha ripreso a vagare in cerca di un’emozione dimenticata…

Bilancia

Il dettame del vostro segno che vi vuole mediatori ed ottimi diplomatici prende assolutamente campo in questo periodo e voi soprattutto da giovedì vi adopererete per trovare l’ accordo giusto. Il vostro cielo vi rende pieni di una grande energia, perché avete ritrovato le motivazioni interiori, al lavoro vi produrrete in scelte epocali che comportano lavorare su un avanzamento di carriera e miglioria delle vostre condizioni di operatività lavorativa. I margini vanno allargati e la collaborazione giusta, il posto giusto, i referenti ideali sono assolutamente la condizione chiave perché voi possiate assolutamente trionfare. In amore vi sentite sempre più protagonisti della coppia, e sentite che c’è bisogno di una grande attenzione, ma sofisti e seduttivi come siete riuscirete a mantenere uno stato di grazia che per adesso vi pervade…

Scorpione

Un cielo in crisi che sta per essere soccorso da giovedì con l’ arrivo gratificante del Sole in Pesci in un magnifico e corroborante trigono, mentre la bella Venere vi soccorrerà in amore dove flirt o condizioni più variegate movimentano un po’ tutto. È invece al lavoro che dovrete essere molto ma molto coscienti che per migliorare le cose dovrete innanzitutto imporvi in maniera autorevole arrivando se è il caso a degli aut aut e maturare che forse qualche antico rapporto di lavoro ha perso il suo significato, il suo senso e la sua efficacia. Cercate quindi di riuscire a produrre la motivazione giusta, e di essere coraggiosi nel fare scelte anche drastiche…

Sagittario

È una settimana decisamente dinamica, in cui la quadratura di Sole e Venere da Giovedì vi imporrà di sgambettare un po’, il vostro cielo parla molto di lavoro e di una ricerca di condizioni altre o migliori rispetto al solito, la vostra esigenza di cambiare o di stabilizzare la vostra condizione si fa imperante, ma non dovrete perdere la calma o farvi vedere concitati e tesi nel chiedere lavoro o quando presentate un curriculum, o quando proponete una collaborazione, o semplicemente perché volete fare valere dei diritti, in amore tanto quanto, emozioni altalenanti vi rendono un po’ intrattabili ed il vostro partner potrà subire i vostri sbalzi o le vostre assenze, l’iperattivismo è una delle vostre doti, dovrete solo essere bravi a scinderlo da un atteggiamento nevrotico ansioso per quanto comprensibile sia la vostra condizione…

Capricorno

Tirerete fuori la parte più strategica ed organizzativa del vostro segno in questi giorni, ben consci di volere risalire la china a più livelli siete fortemente intenzionati a prendere la situazione in mano ed operare in maniera rapida ed efficace, neanche la bella Venere che torna complice vi addolcirà più di tanto, è lodevole la vostra voglia di ricostruire la vostra realtà, ma nel farlo evitate di “ militarizzarvi “ in un apparente atteggiamento da trincea, se nel lavoro comprensibilmente per adesso è una lotta , non possono essere lotte i sentimenti e le relazioni amicali, i vostri indurimenti emotivi a volte fanno più danno che non liti aperte, per cui sfruttate bene il piglio e l’ energia che gli astri vi regalano, non chiedete comunque troppe garanzie a collaborazioni ancora un po’ troppo teoriche, ma rimanete dolci in amore e negli affetti…

Acquario

È stato un mese fantastico questo vostro ultimo, in cui pianeti da lungo assenti dai vostri gradi hanno letteralmente trasformato la vostra realtà dando il via ad un periodo epocale della vostra vita in cui i vostri sogni sembrano diventare realtà e costruire una via nuova e trionfale. Anche questi ultimi giorni in cui la bella Venere e il sole vi stanno lasciando per migrare nell’attiguo Pesci vi rimane un’ immensa energia, belli ed affascinanti in amore continuerete a mietere consensi e a sentirvi forti di una realtà che vi appaga moltissimo nella vostra vita privata, mentre al lavoro vi potrete meglio concentrare grazie alla presenza permanente ancora a lungo di Giove e Saturno che vi daranno modo questa settimana di fissare date ed accordi che entro la primavera segneranno un vero e proprio trionfo!

Pesci

Deliziosamente confusi anche adesso che la grande e munifica energia del Sole sta per abbracciarvi, ma non solo arriva Venere nei vostri gradi, che non solo vi porta l’amore ma anche una serie di agevolazioni e piccole fortune nel vostro quotidiano. Romantici ed innamorati ancora dell’amore ma si fa strada sempre di più una persona che vi colpisce non poco. Al lavoro una serie di scelte nuove saranno vagliabili, ma non fatele titubanti o insicuri, o sottovalutandole, sta arrivando un periodo davvero positivo per voi che vi darà soddisfazione, questi giorni sono in realtà dei giorni che se solo foste meno distratti capireste che sono pura operazione diplomatica. Intanto, ritagliatevi un momento per sentire gli amici ed i vecchi affetti che vi reclamano…

