L'oroscopo della settimana di Marco Amato: come saranno i primi giorni in "zona gialla"

Settimana davvero molto interessante da un punto di vista astrologico, le stelle ed i pianeti magnificano ancora il segno dell'acquario, ma è l' ultima settimana che vede il trionfo assoluto dei segni d'aria, vediamo come se la caveranno i dodici:

Ariete

È una settimana molto intensa e turbolenta, mille propositi nuovi e voglia di ricominciare e nuovi inizi che si scontreranno con ritardi e contrattempi ma nulla fermerà la passione signora incontrastata di questo periodo.

Toro

Sotto questi strali di quadratura con l'acquario e tutti i pianeti che per adesso ospita non sarà una settimana facile, eppure il vostro cielo vuole ancora puntare su un Marte pieno di passione e di grande energia operativa, forti e coraggiosi pieni di grande coraggio affronterete il mondo e le questioni lavorative, ma un po' di tensione con il partner per la vostra poca tolleranza di questa settimana.

Gemelli

Il cielo è molto generoso con voi, una specie di ultima settimana di vacanza prima che le incombenze vi reclamino, il cielo auspica grandi conquiste sentimentali e sociali, ma volete ancora essere leggeri e disimpegnati, non volete il fiato sul collo da nessuno, divertiti e sereni è un'ottima settimana per vedere le persone che amate, gli amici di sempre e sentirvi felici di ciò che avete...

Cancro

Vi sentite sempre meglio, in piena fioritura, quasi delicatamente increduli che la vostra vita sia di nuovo ripartita, è un atteggiamento molto sano che vi rende piacevoli e che anche se non lo sapete costruisce con una ritrovata attitudine mentale positiva la vostra futura realtà lavorativa ed affettiva... bravi!

Leone

È ancora una settimana un po' pesante, ma davvero piena di grande consapevolezza, se vi fa piacere saperlo è l'ultima della fase difficile, e che già dalla prossima sarete più leggeri, ammettere a voi stessi che siete stanchi e spossati e che avreste solo bisogno di sentirvi più confortati e capiti vi aiuterà a rilasciare le ultime tensioni, state certi che al lavoro risalirete la china e che in amore ritroverete la serenità, un ultimo sforzo, forza!

Vergine

Un ottimo cielo per voi che vi state dando molto da fare a tutti i livelli, in termini di efficienza lavorativa vi state facendo valere, un po' troppo meccanici in amore o nelle passioni dove si vi state riprendendo i vostri agognati spazi ma... non riuscite a lasciarvi andare...

Bilancia

Questa settimana è una chiusura in bellezza di un periodo in cui nonostante tutto il turbinio di cose che vi attraversa siete sempre più convinti di aver fatto le scelte in amore più giuste, scegliendo semplicemente di amare e di dare ascolto ai vostri sentimenti e questo indipendentemente dal fatto che ci sia un partner o meno vi predispone al meglio nell'amore, settimana di graduale maturazione interiore!

Scorpione

Le stelle vi raccomandano questa settimana di essere sempre cauti e di contare fino a dieci prima di parlare, la parola chiave che dovete tenere presente durante questi giorni è "diplomazia" anche se vi sentite un po' tesi ed avreste voglia di reagire in maniera assertiva, coraggio un ultima settimana di pazienza, gli astri tra poco muteranno ancora e vi avvantaggeranno , quindi resistete, intanto nuovi corteggiatori in arrivo...

Sagittario

Il vostro cielo è un po' troppo su di giri forse, positivi ed attivi ok, ma non esasperatevi chiedendo la luna, forse calibrare un po' meglio le aspettative lavorative e darsi dei tempi e delle scadenze che vi potranno dare risultati più concreti sarà più utile che sognare, per le ambizioni, anche in amore ci sarà spazio più in la questa settimana siate concreti...

Capricorno

Una settimana di netta ripresa e di grande positività, come se aveste finalmente compreso che per essere leggeri basta pensare positivo ed comportarsi semplicemente in maniera leggera e soave... buone prospettive di ripresa lavorativa, ottimo in amore dove siete anche disponibili a discutere di un "di più" con il partner...

Acquario

Il vostro cielo sta ancora esplodendo di meraviglia e possibilità a tutto campo, è una settimana caratterizzata dal successo in termini di immagine, dal lavorativo alle pubbliche relazioni, fatta anche di introiti e cambiamenti proposte che se valutate bene potranno impegnarvi su un piano progettuale tutto il resto dell' anno, fino ad adesso strepitoso in un solo mese, ed un amore è finalmente arrivato!

Pesci

Il cielo di questa settimana è ancora sognante e pregusta l'arrivo del Sole della prossima settimana, che vi rinvigorirà di energie e tante nuove prospettive, questa settimana è caratterizzata da un po' di sbalzi d'umore ma piena dell'emozione da sabato del villaggio...

