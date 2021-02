Bocciato dai giudici ma vola in finale, lo sketch di Superman Giustino ad Italia's got talent

Nonostante la sua performance "no sense", Giustino Carchesio è riuscito ad aggiudicarsi un posto in finale ad Italia's got talent, in onda su TV8.

Insieme a lui anche la concorrente Laura Formenti. Carchesio si è presentato sul palco vestito da Superman, ma il suo sketch non è piaciuto ai giudici del programma. Solo Frank Matano è rimasto conquistato dalla sua esuberanza e simpatia, tanto da dargli il Golden Buzzer.

Matano ha poi cercato di convincere i suoi colleghi, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, sottolineando l'importanza di non dimenticare mai il “fanciullino” dentro di noi.

© Riproduzione riservata