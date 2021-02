Nel mondo si celebra la Nutella, la Zecca dello Stato conia una moneta dedicata alla storica crema

Si celebra oggi il World Nutella Day, festa che prevede brindisi in tutto mondo al vasetto italiano di crema spalmabile alle nocciole e al cacao e che registra nella giornata odierna l’emissione del ministero dell’Economia e delle finanze di una moneta d’argento dedicata allo storico prodotto all’interno della Serie "Eccellenze italiane", con un valore nominale di 5 euro. La moneta è coniata dalla Zecca dello Stato ed è depositata ed esposta al museo della Zecca.

Sul dritto della moneta creata dall’artista Annalisa Masini, è rappresentato al centro un tradizionale vasetto di Nutella, nel giro la scritta "Repubblica Italiana". Sul rovescio al centro, è incisa la riproduzione del più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero: lo stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo, dove l’azienda fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autore, "A. Masini"; a destra, l’anno di emissione "2021"; in esergo, il valore "5 Euro" e "R", identificativo della Zecca di Roma.

La moneta in argento, in finitura fior di conio, è stata realizzata in tre versioni, bianca, rossa e verde, "inserti colorati - spiega una nota - che esaltano la raffinatezza e l’originalità del disegno". E'

ricordato che il primo vasetto di Nutella della fabbrica di Alba è datato 20 aprile 1964 su intuizione dell’imprenditore Michele Ferrero. ANSA

