Oroscopo di febbraio 2021: le previsioni della prima settimana secondo Marco Amato

Ariete

Il cielo di questa settimana inizia all’insegna di una grandissima spinta in avanti, dettata forse dalla voglia di rivalervi e di migliorare una serie di condizioni che non vi soddisfano ancora, ma con rinnovato entusiasmo e voglia di ripartenza, ecco che nel lavoro affermate sempre di più la vostra convinzione di volere a tutti i costi generare una nuova realtà ed investire sempre di più e meglio nella vostra carriera, nuovi progetti che vi porteranno in auge, mentre in amore le situazioni sospese e le condizioni critiche preferirete affrontarle con il partner in una lunga discussione…

TORO

È forse l’ influsso di Marte a rendervi per adesso un po’ bellicosi e poco stabili, vorreste ottenere dei risultati e creare con chi amate una serie di certezze, ma il vostro cielo è davvero teso e vi annuncia una serie di ritardi e di fraintesi che potrebbero farvi innervosire, non è da voi essere così scostanti, me forse questo periodo serve a farvi capire quali sono davvero le vostre priorità e come gestirle, il vostro cielo vi affianca notevoli suggerimenti, in forma amicale ed in forma affettivo/familiare, ma non sembrate sentire ragioni, neanche in amore dove volete tutto e subito…pazienza…

Gemelli

Anche per voi una spinta veloce verso nuovi traguardi vi sprona, il cielo è molto positivo e la settimana potrebbe iniziare in maniera davvero eccellente per ciò che riguarda buone notizie o configurazione di nuovissime opportunità lavorative che spalancano le porte a collaborazioni o a ottenimenti sul campo davvero encomiabili, il cielo sembra darvi le soddisfazioni che da tempo cercavate, e configura uno spazio affettivo sereno e pieno di passione, mentre i rapporti sociali o la pacificazione con il circostante che da tempo cercate sembra essere semplice come un’affinità elettiva che da tempo cercavate…

Cancro

Non c’è nulla nel vostro cielo che vi impedisca di trionfare e di fare del vostro meglio in questo periodo di ripartenza lavorativa, le stelle sono generose e vi mettono in condizione di fare del vostro meglio, vi invitano a seguire i vostri sogni e le vostre aspirazioni a scanso delle insicurezze che ancora nutrite, avete molto faticato per riconquistare una dimensione ed adesso finalmente il vostro cielo si configura come prospero, servirà solo impegno, anche in amore i vostri cambiamenti di umore vi faranno ben sperare e costruire come veramente desiderate con il partner…

Leone

Forse è arrivato il momento in cui la vostra sopportazione ha raggiunto il limite e siete nello spirito giusto per decidere di tagliare definitivamente le direzioni improduttive e non profondere più impegno, energie e speranze in direzioni professionali che vi hanno deluso più di una volta, il vostro cielo infatti vi incita al cambiamento e non occorre attardarsi sui motivi o recriminazioni, è arrivato semplicemente il momento di chiudere un capitolo della vostra vita ed aprirne un altro, al lavoro si potranno spalancare molte più opportunità di quello che pensate, del resto una cosa è certa in amore il partner vi sostiene e vi motiva!

Vergine

Questa sarà una settimana improntata alla diplomazia ed alla presa di coscienza che se non potete ottenere tutto come volete bisognerà almeno tentare un risultato parziale, nel vostro cielo infatti si configurano stelle che obbligano la natura del vostro segno a tirare fuori arte dialettica e capacità di mediazione, non tutti saranno sicuramente pienamente accontentati, ma così facendo le stelle vi incitano ad andare avanti, sembrate molto attenti alla riuscita di progetti a cui tenete moltissimo, non trascurate l’amore o vi ritroverete a dovere poi rimediare a falle che avrete distrattamente procurato…

Bilancia

Seppure i pianeti non smettono di mettervi a dura prova il vostro cielo è fluido e dinamico, e vi fa tirare fuori una forza che voi stessi non pensavate di avere, imparare a convivere con le vostre realtà non sempre facili, improntate sicuramente all’insegna dell’amore ma non sempre inclini all’assolutismo, forse per paura di perdere qualcosa, qualcuno… ma è proprio decidendo di vivere e di affrontare tutto che questo momento zodiacale vi ripagherà di tante fatiche, non si vive nella monte né nella possibile ipotetica programmazione del domani, la vita è fenomenologia, e proprio voi che siete capaci di sperare per anni e non mollare mai dovreste aver imparato che sia al lavoro che in amore moltissime cose cambiano rispetto al tempo ed alle esigenze affettive, amore e lavoro vi chiedono ancora una volta di essere forti!

Scorpione

È una settimana molto importante per voi, anche se non ci speravate più per molti di voi questa settimana inizia una rivoluzione epocale, al lavoro dove vedrete tramontare inaspettatamente un vecchio sistema e ne vedrete nascere uno nuovo, probabilmente assisterete ad un cambio generazionale, o a molte persone che cambieranno direzione, mentre voi sembrate ereditare molte responsabilità… in amore intanto la seduttività del vostro segno sembra volere ancora una volta il proprio tributo, e un amore sembra possibile…

Sagittario

Molti di voi stanno forse con discrezione lavorando alla costruzione di contatti ed occasioni che possono cambiare lo stato di cose, rendendovi più fluidi e dinamici e cercando di contrarre delle vere e proprie ipoteche sul vostro futuro professionale, ben consapevoli che sarà un periodo delicato che occorrerà della vostra massima attenzione, siete un po’ tesi ed avete sempre la vostra tendenza gioviana a non perdere di vista nulla, ma non sempre sarà possibile, in amore un sottile nervosismo sembra non lasciare al dialogo con il partner la più fluida verità, mentre le stelle vi consigliano di esternare le interferenze che sentite…

Capricorno

Forse al lavoro ci sarà molto da ricostruire, sembra infatti che le stelle vi vedano un po’ delusi e non supportati come avreste voluto, alcuni di voi reclameranno per cambiamenti o ingiustizie che sentiranno di avere subito mentre con i colleghi vengono fuori fraintendimenti e condizioni che per troppo tempo sono state latenti, in qualunque situazione vi troviate dovrete solo dare e darvi tempo, e vedrete che riuscirete a ritrovare l’equilibrio, ma se volete di più da un punto di vista professionale sappiate che potrete contare su qualcosa nel futuro che potrete sviluppare con le vostre forze, in amore intanto alti e bassi vi fanno credere che è il momento di decidere se vi sentite dentro davvero al rapporto o no…

Acquario

È una settimana piena di grandi cambiamenti e di nuovi inizi per molti di voi che saranno ancora una volta stupefacenti pionieri di direzioni innovative e piene di grandissime aspettative, il vostro cielo è generoso e le previsioni sono ottime, ma vi chiede di non aver paura di rinunciare al vecchio per abbracciare il nuovo, il che fa già molto parte dei vostri tratti costituzionali, ma forse molti di voi sono atrofizzati da una lunga stasi o semplicemente adagiati su delle abitudini, ancora una volta l’ evoluzione vi stupirà, e mentre tutto scorre in maniera nuova un inaspettato amore decide di investirvi…

Pesci

Probabilmente molti di voi vedranno i loro sforzi concentrarsi nella valutazione di un quadro generale che vi porterebbe a migliorare di molto le cose lavorativamente il vostro cielo è dinamico e propone una serie di opzioni, non vi sbaglierete sicuramente se attenderete un po’ prima di decidere e di scegliere finalmente una strada che vi gratifichi e che vi porti le certezze per cui da tempo lavoravate, aspettavate trepidi cambiamenti significativi, ed adesso eccoli, anche in amore sembra che qualcuno voglia chiedervi qualcosa di più tanto da farvi sentire al centro della propria esistenza, dunque a voi disegnare il vostro nuovo percorso, senza fretta …

© Riproduzione riservata