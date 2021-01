Matilde Gioli, da "Doc" a Sanremo: chi è l'attrice che salirà sul palco dell'Ariston

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, su Canale 5, ci sarà Matilde Gioli, attrice italiana conosciuta dal grande pubblico dopo la fiction di successo "Doc - Nelle tue mani" che aveva come protagonista Luca Argentero.

Nella fiction andata in onda per due stagioni su Raiuno Matilde Gioli era innamorata dal protagonista ma non più corriposta da lui dopo la perdita di memoria che ha cancellato al personaggio interpretato da Argentero ben 12 anni di vita.

Gioli, il cui vero nome è Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre 1989 da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica. Si diploma al Liceo classico Cesare Beccaria e si laurea in Filosofia presso l'Università Statale di Milano.

Matilde Gioli, l'attrice di "Doc nelle tue mani": "In passato ho rischiato di non camminare più"

Diventa famosa per la sua parte nel film "Il capitale umano", diretto da Paolo Virzì, grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d'argento 2014 e il Premio Alida Valli durante il Bari International Film Festival. Viene candidata anche per il Ciak d'oro come miglior attrice non protagonista.

Nel 2014 esordisce anche sul piccolo schermo, recitando in un episodio di "Gomorra - La serie". Nel 2015 ritorna sul grande schermo con tre film: "Solo per il weekend", "Belli di papà" e "Un posto sicuro". Tra il 2015 e il 2016 gira la miniserie televisiva "Di padre in figlia", diretta da Riccardo Milani, e altyri film e cortometraggi. Nel gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. Successivamente viene scelta come valletta del remake del programma Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio.

Il 25 gennaio 2021 viene ufficializzata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus.

