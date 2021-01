Scuola, agli studenti le mascherine a fascia ma in pochi le indossano

In piena pandemia Covid, per fronteggiare l'emergenza ma nello stesso tempo consentire agli studenti il rientro in classe in sicurezza, lo Stato ha deciso di fornire a tutti i ragazzi le mascherine usa e getta. Dall'inizio dell'anno scolastico, infatti, sono stati distribuiti settimanalmente pacchi di dispositivi di protezione che, però, spesso sono finiti e continuano a finire negli armadi di casa e non sui visi degli studenti.

Le mascherine in questione sono quelle a fascia, che vanno inserite dalla testa e hanno due elastici sui capelli; da alcuni denominate "museruole", da altri a "mutanda" come ha detto in un video divenuto virale su Facebook, Alex Corlazzoli.

Perchè gli studenti non le tollerano? Diverse le motivazioni: perchè sono strette (le misure non sempre sono adeguate), non si riesce a respirare, per chi ha i capelli lunghi sono fastidiose da indossare e, addirittura, per alcuni emanano cattivo odore. Nulla da ridire, invece, sulla sicurezza del dispositivo: sulla confezione da 10 pezzi, che ha il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si legge infatti che sono di Tipo IIR ossia “destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili. Il loro principale utilizzo previsto è quello di proteggere il paziente dagli agenti infettivi o essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche”.

E così la protezione civile le consegna alla scuole, i docenti agli alunni e questi ultimi le lasciano a casa preferendo quelle comprate dai genitori, quelle chirurgiche o di stoffa e certificate.

Uno spreco di soldi e di fatica. Nei vari mesi, diverse le segnalazioni giunte agli organi preposti ed intanto le scuole continuano a distribuirle: fino a quando le "vecchie forniture" non verranno smaltite, difficilmente agli studenti verranno consegnate le nuove chirurgiche "più comode".

