Ecclestone si aggiudica all'asta il mega yacht di Briatore

Bernie Ecclestone, 90 enne ex patron della Formula 1, si è aggiudicato ieri all’asta a Genova il mega yacht 'Force Blue' sequestrato a Flavio Briatore nel 2010. Ha offerto 7 milioni e 490 mila euro, poco più della base d’asta a 7 milioni, e meno della metà della stima della lussuosa imbarcazione a 20 milioni, fatta al momento del sequestro nell’ambito di una indagine per evasione fiscale da 3,6 milioni di euro sull'Iva all’importazione. La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano online, è riportata da Secolo XIX e Gazzetta dello Sport, che ricordano la stretta amicizia tra Ecclestone e Briatore.

La Corte d’Appello, su segnalazione del custode giudiziario, aveva deciso per la vendita per il rischio di degrado a cui è esposto il 'Force Bluè, 78esimo superyacht più grande al mondo. Nelle ultime settimane i legali di Briatore avevano tentato più volte di bloccare l’asta presentando tre successive istanze e un ricorso urgente: appena 15 giorni dopo, il 12 febbraio, infatti il giudizio in Cassazione avrebbe potuto annullare il sequestro.

L’udienza è invece stata rinviata a inizio giugno e a quel punto se lo yacht venisse dissequestrato, a Briatore verrebbero consegnati 7 milioni e 260 mila euro, il prezzo dell’asta, detratti i costi di mantenimento. ANSA

© Riproduzione riservata