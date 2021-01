Nozze in vista per Lapo Elkann: tra moto e sociale, chi è la fidanzata Joana Lemos

Lapo Elkann pronto a convolare a nozze con la fidanzata, Joana Lemos, portoghese, 47 anni, e campionessa di rally. Passione, quella per le moto, che lega la coppia.

Il matrimonio del rampollo di casa Agnelli è previsto entro l'anno, come rivela oggi il Corriere. Il rito civile si svolgerà nella sua Torino, quello religioso a Gerusalemme, mentre la festa si terrà in Portogallo.

Ma chi è Joana Lemos? Nata a Lisbona nel 1973, è un manager di successo con la passione per le moto e il sociale. Due passioni che condivide con il partner: anche lei infatti fa parte della Fondazione Laps, di cui Lapo è presidente. In piena pandemia in Portogallo, la coppia si è occupata della distribuzione di generi alimentari.

Il suo hobby sono i motori: è stata la prima pilota portoghese a competere negli eventi del deserto e la più giovane al mondo a finire la Parigi-Dakar in una macchina nel 1997, al fianco di Carine Duret.

"E' l'unica donna al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso" aveva detto Lapo Elkann durante un'intervista a "Domenica in".

