L'oroscopo della prossima settimana secondo Marco Amato

Ariete

Settimana un po’ segnata dalla dissonanza Luna/Venere, le signore dello zodiaco fanno i capricci e voi potreste perdere la testa in amore per poco, o semplicemente per paure legate a gelosie e, o a punti di vista discordi con il partner, ma non per questo sarà una settimana improduttiva anzi, al lavoro potreste sviluppare l’ energia giusta per controbattere un muro di resistenza che ancora non vi fa esprimere al meglio, la vostra carriera tenderà a rendersi sempre più centrata ed indipendente, da leader nati come lo zodiaco vi vuole, altri semplicemente si daranno alle passioni in maniera non troppo ragionata…

Toro

La settimana si presenta come un periodo di accumulo, in cui solo Venere vi dà una mano, che non è affatto poco, potreste essere presi da considerazioni in amore ad ampio spettro che vi rendono un po’ più filosofici e distanti in senso fisico, ma sempre molto motivati a rendere il vostro mondo affettivo un capolavoro di solidità, mentre non è un buon cielo per le operazioni lavorative che languono un po’ e che vi obbligano ad un periodo di riorganizzazione della vostra vita professionale che però vedrà più in là una ripresa…

Gemelli

Ottimo cielo per voi che disegna un crescendo emozionale notevole e che vi rende molto propositivi in tutti i campi, si sente che il Sole, con tutta la sua illuminante energia sta dandovi una mano dal segno amico dell’ Acquario, e voi vi sentite già rinvigoriti, presi da nuove strategie di approccio lavorativo che promettono sviluppi con partner e collaboratori veramente interessanti, mentre in amore la vostra ancor geniale dialettica vi rende assolutamente irresistibili , si cementano i rapporti stabili, e ci si apre come sempre a nuovi interessi comunicativi…

Cancro

Certo una Venere ancora in opposizione non vi è d’ aiuto questa settimana, ma è un transito abbastanza veloce, preme più che altro sulla vostra voglia di non avere più quei ritardi lavorativi che ancora vi fanno sentire insicuri, e le solite paure in amore di sentirvi un po’ inadeguati, non siate logorroici, avete tutto il tempo di migliorare del resto non siete più sotto l’ attacco di transiti forti di pianeti impietosi che vi bloccano ora ci sono solo le incertezze dei primi timidi passi di chi ha ricominciato a camminare verso un nuovo percorso…

Leone

Seppure le opposizioni planetarie vi ostacolano non poco, una stupenda Luna piena di chiarezza e propositività sarà il vostro faro da giorno 28, il vostro cielo necessita del coraggio di cambiare e di rivolgersi a nuovi obbiettivi, non ancora del tutto convinti di dover abbandonare il passato con le sue promesse fatue ed una realizzazione lavorativa che non vi ha soddisfatto ecco che questa settimana accade un piccolo miracolo che vi farà sentire davvero bene e che vi permetterà di gestire il vostro futuro in maniera del tutto nuova, rischiando anche se è il caso, tanto in amore quanto nel lavoro i cambiamenti sono il must da seguire…

Vergine

Un ottimo cielo per voi, sorretto da una serie di aspetti che vi renderanno ancora una volta protagonisti del vostro mondo lavorativo, anche se proprio in questo ambito sarà , dietro suggerimento degli astri, osservare una certa discrezione , e non impelagarsi in discussioni un po’ retoriche con colleghi e referenti lavorativi che potrebbero ritorcersi contro di voi, è molto probabile che la quadratura con la Luna in Gemelli vi possa mettere in cattiva luce, o fare venire fuori delle cose spiacevoli o creare semplicemente dei malintesi a lavoro, tenete moltissimo alla vostra immagine di integrità, quindi non fate passi falsi, in amore forse non vi sentite capiti dal partner come vorreste, ma globalmente tutto rimane stabile.

Bilancia

La settimana per voi è davvero bella, Venere dalla vostra vi incoraggia sempre di più a vivere amori e vicissitudini abbastanza legate alla vostra voglia di fare rivivere la parte istintuale che è in voi senza razionalizzare troppo, trasporto e passione costituiscono il timone che per adesso regola la vostra rotta, piccole fortune anche al lavoro dove vi rendete sempre più piacevoli e professionali, intanto le comunicazioni amicali ed affettive migliorano facendovi sentire sempre accompagnati nei vostri percorsi da chi vi ama vi stima e vi sostiene…

Scorpione

Una configurazione nel vostro cielo che non si presentava da molto tempo, Saturno, Sole , Giove e Mercurio in quadratura, ottimo periodo per focalizzare le vostre insicurezze e per generare la crisi idonea perché possiate superarle, il vostro cielo infatti sta lavorando per voi scardinando i vecchi sistemi per fare posto a nuove idee, nuovi interessi, amori giovani e nuovi, proposte di lavoro che hanno a che fare con una freschezza di cui avevate bisogno per stimolare la vostra inesauribile creatività, è il momento di darci dentro da un punto di vista intellettuale e di riordino di tutta la vostra vita!!

Sagittario

Ottima settimana per voi che state fremendo dalla voglia di risalire la china e di fare e vivere cose nuove, le stelle vi metteranno in comunicazione proficua con contatti di lavoro che paiono potere permettervi di estendervi, le stelle vi raccomandano di essere pronti a tutto, e a valutare anche l’idea di cambiare campo d’ azione ed anche in alcuni casi dislocazione lavorativa, il vostro cielo è molto benevolo, ma fate attenzione a promesse che potrebbero essere non attendibili e che vi butterebbero ancora una volta in una fase di stallo dalla quale volete fuggire, anche in amore le condizioni sono molto simili, ma la bella Venere farà i capricci per un po’ per cui potreste sentire il partner avere obbiettivi diametralmente opposti ai vostri…

Capricorno

Venere con voi questa settimana è davvero generosa e vi procura delle piacevoli novità che starà a voi gestire bene, è il momento ideale per darsi all’ amore o considerare che siete delle persone molto amate, il vostro cielo vi gratifica anche lavorativamente dove le condizioni di sviluppo e cambio attività sono davvero favorevoli, soldi in arrivo per voi e manovre finanziare non tante volte al guadagno immediato ma garantiste e lungimiranti nel tempo, vi sentite meglio, quindi approfittatene per dare di più a chi amate…

Acquario

Una settimana eccellente per voi che godete di una grazia ed un potere planetario non comune e che durerà a lungo, anche se la mobilità è scarsa per adesso, da remoto riuscite comunque ad esserci, siete pur sempre il segno della tecnologia, per cui userete a vostro vantaggio anche questo mezzo, il planetario è a vostra disposizione, la presenza di Giove ed il Sole nei vostri gradi vi prepara ad un momento pieno di fama e successo lavorativo, l’ energia positiva in voi trabocca, sfruttate al meglio questa settimana che tra l’altro vi vede protagonisti di una grande passione e di una strage in amore dovuta al vostro fascino un po’ distante e difficile da captare…

Pesci

Anche per voi il cielo splende e manda avanti inaspettatamente affari e lavoro, magari da remoto o in fase progettuale, sono molto favoriti i movimenti economici, e gli investimenti, se pensate di voler investire in qualcosa è il momento adatto anche per monetizzare qualche altro bene, il vostro cielo è davvero sorprendente in termini di piccole gioie e proposizioni che sembrano illuminare il vostro cammino, è un cielo che vi rende sereni e concentrati verso un probabile obbiettivo, gli astri però vi consigliano di non vedere in piccole cose ciò che non potranno mai diventare, non accontentatevi e cercate in voi stessi con i vostri strumenti un successo che non si appoggia o dipende a da niente e nessuno…

