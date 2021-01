Michele Bravi dal vivo ad "Amici" con il nuovo singolo "Mantieni il bacio"

Ieri è uscito il suo nuovo singolo "Mantieni il bacio" e oggi Michele Bravi si è esibito ad Amici di Maria De Filippi. Un esibizione rilanciata sui social Twitter, Instagram e Facebook con queste parole: "Tanto grato per il privilegio di potermi esibire in un momento così incerto per il nostro mondo dello spettacolo. Grazie Maria e grazie a tutta la meravigliosa squadra di Amici per questo regalo. Finalmente 'Mantieni il bacio' dal vivo".

Il nuovo singolo di Michele Bravi, vincitore dell'edizione 2013 di X Factor, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. La canzone anticipa l’album "La Geografia del Buio", in uscita il 29 gennaio. "Il bacio - spiega il cantante - è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo. Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante".

Il tour di Michele Bravi tra le trasmissioni televisive continuerà anche domani a Domenica In, condotto da Mara Venier.

