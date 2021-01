Elisa Isoardi a Verissimo parla della sua storia con Matteo Salvini: "L'ho amato tantissimo"

"Con Matteo non andava: e ci siamo lasciati". Elisa Isoardi racconta la sua storia d'amore con Matteo Salvini intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. "Ho sofferto, è sempre un fallimento: non importa chi lascia e chi è lasciato. L'ho amato tantissimo, 5 anni bellissimi. Ho soltanto ricordi belli a distanza di 3 anni. Non mi piangevo adosso, ho avuto rispetto del tempo per metabolizzare".

Isoardi è tornata anche sul celebre selfie che ha pubblicato sui social di lei insieme a Salvini: "Non ho fatto nulla di male". A Toffanin racconta di essere single "ma il mio cuore è pronto a ricevere. A volte mi sono chiusa, in questi 3 anni non l'ho voluto io. Non ho voluto incontrare gente: non ero pronta. Finora solo amicizie, il cuore è un'altra cosa". Ammette che le piacerebbe diventare mamma.

Nata nelle valle cuneesi, figlia di genitori separati, ha vissuto con la madre dall'età di 3 anni. A 16 anni si trasferisce a Roma e diventa Miss Cinema nel 2000 a Miss Italia. Tra le persone a lei più vicine Fabrizio Frizzi: "Il primo messaggio di 'in bocca al lupo' dopo essere entrata in Rai l'ho ricevuto da lui". A Unomattina durante un'ecografia dimostrativa scoprì di avere dei polipi alle corde vocali. Il grande successo nel 2008 quando sostituisce temporaneamente Antonella Clerici alla Prova del cuoco su Raiuno. Nel 2013 inizia la storia d'amore con Matteo Salvini durata 5 anni e la cui conclusione è stata annunciata con un post su Instagram.

© Riproduzione riservata