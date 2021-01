L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 gennaio: tutti i segni nelle previsioni di Marco Amato

Ariete

La settimana inizia bene, mentre siete molto impegnati con il lavoro dove avanzate colpo su colpo avendo anche l’accortezza di costruire per il futuro che risulta promettente, ambite ancora a qualcosa di più che vi soddisfi pienamente, la Luna da martedì è nel vostro segno, molto favorevole ad una chiarezza risolutiva in amore, potreste scoprire le carte, o farlo il partner, mentre sabato e domenica i movimenti planetari vi obbligheranno a pensare di mettere a posto conti e scadenze, ma rimanderete alla settimana prossima…

Toro

È una settimana che vi vede dare il massimo al lavoro ed in qualunque attività pratica, ma la nota rilevante sarà la congiunzione Marte/Urano che potrebbe generare non poche novità, è un cocktail esplosivo e molti di voi potrebbero prorompere in esternazioni che troppo a lungo avete trattenuto, ma se siete in una fase di stallo state pur certi che il cielo vi darà tutte le opportunità che desiderate per operare delle svolte significative, soprattutto al lavoro ed in amore…

Gemelli

Anche se la settimana non parte da un ottimo umore, la vostra energia risale proprio in mezzo a questi sette giorni molto pieni di novità, si fanno più probabili e più oggettivi i progetti che da tempo coltivate, mentre la palpabilità di una nuova opportunità lavorativa, o un salto di qualità sembrano sempre più vicini, molti di voi inizieranno qualcosa di n uovo, mentre una leggera nostalgia si impadronisce di voi rispetto a ciò che sentite affettivamente distante, il tutto sarà condotto con la vostra solita ironia…

Cancro

È una settimana un po’ movimentata, il vostro cielo è decisamente al riavvio di tantissime attività che vi siete spesi per costruire, il cielo segnala un nuovo inizia al lavoro, o l’inizio di nuove imprese progettuali e lavorative che vi porteranno ad investire in maniera molto ma molto più strutturata, anche se le stelle segnalano imprevisti e lungaggini troverete il modo di ordinare tutto e riuscire a portare a compimento moltissime cose, il cielo adesso vi farà scoprire che in amore c’è la possibilità di sistemare molti sospesi e non detti che da tempo vi ostacolano nella comunicazione con il partner…

Leone

Il vostro cielo è pieno di energia ma gli attriti zodiacali potrebbero un po’ confondervi, questa settimana rifletterete moltissimo sulla vostra carriera che non soddisfa molti di voi, potreste infatti avere voglia di emergere in maniera dominante come vi si confà, ma non è il momento ancora di esplodere e di buttare tutto all’aria come la quadratura di Marte/Urano vi suggerirebbe di fare da Giovedì, le stelle vi consigliano di non esplodere in manifestazioni di insofferenza, ma di aspettare il momento giusto e di non oberare il partner di lamentele…

Vergine

Sarà una settimana in cui vi scontrerete con le responsabilità che comporta avere dei ruoli dirigenziali o di coordinazione, purtroppo verranno fuori i limiti che le vostre imprese lavorative subiranno a causa di punti di vista con i colleghi o collaboratori al lavoro che potrebbero avere delle idee diverse dalle vostre o tempi molto più veloci, sicuramente saprete fare fronte a tutto ciò ma non trascurate per questo la vostra vita sentimentale che ha bisogno di essere più appagata e salvata dalle dinamiche esterne che purtroppo questa settimana saranno un po’ stressanti…

Bilancia

Il vostro cielo questa settimana è una nuvola di pensieri, passato presente e futuro si mescolano in un vortice di pensieri che tentano di enucleare quanto veramente la vostra realtà aderisce alle vostre esigenze, voglia di cambiare tutto, voglia di avere le prove che ciò in cui avete investito è la direzione costruttiva che vi aspettate, anche in amore siete un po’ confusi e vorreste maggiori certezze dal partner, sarà molto importante come suggeriscono le stelle, che il vostro pensiero sia indipendente e non contaminato da confronti estenuanti con referenti lavorativi o familiari, siate autonomi in questa fase e decidete secondo istinto, come in amore dove vi fiderete più di voi stessi…

Scorpione

Questa vostra settimana è piena di risposte, che più o meno gradevoli arriveranno, chiederete al lavoro , visto che da bravi creativi morite dalla voglia di fare, ed agire, ma le avversità con colleghi o capi che non vi ascoltano come vi aspettate potrebbero darvi molta noia, e farvi sentire ancora una volta disattesi, mentre in amore cercate di essere positivi nonostante qualche nostalgia del passato pungola ancora, il cielo si assesta su un periodo di accumulo che raccoglierà prove, ovvero quelle risposte che vi daranno la misura di quanto realmente il mondo che avete intorno vi fa sentire ascoltati, garantiti e stabili, ma sarete pronti a rinunciare anche a qualcosa di molto consolidato se non vi soddisfa più...

Sagittario

È una settimana molto gradevole per voi, le energie ritornano e nella vostra realtà sembra che qualcosa si stia muovendo per favorirvi, soprattutto al lavoro dove state di nuovo risalendo la china, molti di voi decideranno di cambiare occupazione o di inaugurare un nuovo periodo della vostra vita in cui vi metterete molto più in gioco, e sfiderete anche la logica a favore di una nuova avventura, anche in amore di nuovo più dolci con il partner e desiderosi di mantenere i contatti con amici vecchi e nuovi, non azzardate troppo però se siete agli inizi cercate di guadagnarvi pian piano uno spazio…

Capricorno

È una settimana estremamente fortunata per la riorganizzazione lavorativa e per fare partire progetti nuovi e decisamente avvincenti, che occuperanno la vostra attenzione in maniera nuova, piena di entusiasmi e di prospettive nuove, non siate timidi con le vostre emozioni e cercate di esprimere la vostra personalità emotiva in maniera completa e serena, vedrete che troverete nella realtà affettiva e nelle nuove certezze lavorative la vigoria che cercavate, è tempo di ruoli nuovi e di partenze piene di entusiasmi…

Acquario

Il vostro cielo è riscaldato dall’entrata di un Sole trionfale che scioglie i vostri ghiacci e che vi dà l’ energia giusta per fare ripartire tutto il vostro mondo, è un pieno di forza e vigoria che vi aiuterà a gestire molto meglio le vostre scelte, sicuri di volere cambiare, e complice una distribuzione planetaria che vi vuole in auge al lavoro e che vi sta mettendo in condizione di maturare moltissimo, ruoli nuovi e condizioni davvero ragguardevoli, e nessun ripensamento a lasciare alle spalle qualcosa a cui avete dato una direzione ma che in realtà non vi stimola più, nuove sfide, in amore siete super corteggiati, dovete solo scegliere a chi dare attenzione nelle coppie aumenta l’ intimità…

Pesci

È una settimana in cui dovrete essere bravi a porre le vostre richieste se volete di più, giovedì è l’inizio di novità che investono il vostro lavoro che anche se vi rende sicuri non smette di evolvere obbligandovi a diventare qualcosa di più, è un perenne mutamento ciò con cui vi sentite intimamente in contatto, inquieti emozionalmente ma sicuramente più pronti ad allungare la mano e ad avere la volontà di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno, il cielo non manca di stupirvi neanche negli affetti dove una vecchia fiamma potrebbe fare capolino ancora una volta…

