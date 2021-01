Serena Bortone ha il Covid, "Oggi è un altro giorno" condotto da casa

"Anche io ho preso il covid, ma per fortuna sto bene". Lo ha annunciato Serena Bortone, che si è collegata da casa per condurre il suo programma del pomeriggio "Oggi è un altro giorno" su Rai1.

In studio, a fare le veci della giornalista che ha spiegato anche di non avere nessun sintomo, gli 'affetti stabili' Gigi Marzullo e Gigliola Cinquetti. Ieri il programma non era andato in onda.

Il programma viene trasmesso dal 7 settembre 2020 in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15,55 e ha un cast di tre opinionisti, definiti "affetti stabili", chiamati a commentare i fatti del giorno, che cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi.

La trasmissione, chiamata ad occupare lo spazio lasciato libero dopo la chiusura di "Vieni da me", nasce con l'intento di raccontare l'Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia, raccontando luci e ombre del Paese attraverso storie di personaggi famosi, dibattiti politico-sociali e racconti di stringente attualità. Spazi ricorrenti del programma sono l'intervista vip e il talk show politico o di attualità. Quest'ultimo vede la partecipazione di esponenti politici di varia appartenenza e di virologi (chiamati ad esprimere i loro pareri riguardo l'emergenza da Coronavirus).

