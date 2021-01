L'oroscopo della settimana di Marco Amato - Tutti i segni dall'11 al 17 gennaio

Ariete

Inizio settimana un po' irrequieto per voi che tentate di capire come le vostre faccende sentimentali stanno evolvendo, una conoscenza può essere diventata qualcosa di più, ma ancora non capite bene come procedere, da giovedì con l’attivazione del pianeta Urano sentirete l’irrefrenabile desiderio di prendere in mano la situazione e di dare significativi segnali della vostra volontà tutto ricomincia a muoversi anche nel lavoro…

Toro

Gli astri cominciano a sollecitarvi in termini di dinamismo, e già dalle prime settimane dell’anno nuovo sentirete il bisogno di produrre grandi e piccoli cambiamenti che vi agevoleranno e vi faranno sentire che state procedendo visto che bandire una volta e per tutte il senso di stasi sembra la vostra maggiore esigenza, al lavoro dinamici e motivati più che mai, in amore incapaci di trattenere la vostra curiosità e la vostra voglia di chiarire al partner ciò che non vi sta bene…

Gemelli

Inizia bene per voi la settimana, un lunedì pieno e protetto da Giove in cui amore ed espansione vi faranno stare bene, da giovedì in poi la settimana sembra segnata da un Mercurio che vi renderà dialogici e desiderosi di confidarvi, comunicare e capire, il vostro cielo sembra riaprirsi ai dialoghi, sia affettivi che con il resto del mondo, sentite forte l’ esigenza di emergere da una lunga routine…

Cancro

La vostra Dea Luna questa settimana, mercoledì per la precisione, si compie nuova, ed è subito una rinnovata emozione che si accende in voi e che vi rimette nelle condizioni di compiere quel balzo in avanti a cui da tempo lavoravate, euforici ed entusiasti con tante emozioni a volte contrastanti tra di loro, sarà una settimana piena di ondulazioni, anche in amore dovrete tentare di essere meno spiritosi e di smetterla di evitare un confronto con il partner che rimandate da un po’…

Leone

È una settimana un po’ contrastante, in cui gli influssi di Marte ed Urano, incalzanti e punzecchianti si fanno sentire, avvertite di volere agire e prendere delle decisioni che vi portino verso un dinamismo che sentite venirvi un po’ meno, forse rischiando anche di innervosire il partner o le persone con cui collaborate, gli astri vi raccomandano pazienza, e soprattutto di non fare passi falsi ora che potrebbero da tante direzioni arrivare quei cambiamenti a cui tanto anelate, non rischiate l’ armonia generale per qualche velleità…

Vergine

Il vostro cielo questa settimana gode di benefici emozionali che vi fanno sentire il bisogno di stringervi in un abbraccio di sicurezza alle perone che amate, forse perché vi siete sentite un po’ distanti o la mente vi ha fatto vagare parecchio in questo periodo soprattutto in dolci nostalgie del passato, il vostro desiderio però di assicurare il presente prevarrà, al lavoro le collaborazioni e nuove alleanze sembrano promettere molto, ma siate sempre vigili sull’ etica altrui che non sempre potrebbe corrispondere alla vostra…

Bilancia

È una settimana improntata sulla sicurezza affettiva che vi arriva dal partner e che vi fa gioire, sentire la vostro posto, e convinti finalmente che sul vostro rapporto si possa costruire qualcosa di veramente importante, avete un ottimo Mercurio dalla vostra e sentirete l’esigenza di comunicare e confrontarvi, sarà importante non essere troppo logorroici, e non investire troppo il partner di fiumi di parole… preferite il confronto amicale e chiedere pure l’opinione di chi vi vuol bene…

Scorpione

È una settimana di riflessione preparatoria, il vostro cielo è assolutamente incline all’ elaborazione di emozioni che vi hanno investito in maniera totale nello scorso week-end, un po’ inquieti, ma sempre raffinatissimi nel percepire le onde del cambiamento che stanno per arrivare state facendo del vostro meglio per guardare più in la ed accogliere le emozioni che vi suggeriscono che nuove strade sono finalmente possibili e che pacificati finalmente con un passato accettato, adesso potrete ricominciare ad impegnarvi creativamente e costruttivamente nel lavoro e nell’ amore…

Sagittario

È una settimana per voi un po’ bifasica, potreste infatti sentire all’inizio una forte incidenza di Marte che vi rende un po’ aggressivi, mentre ricercherete affettivamente più contatto da venerdì, il cielo segnala i vostri crucci in termini di concretezza lavorativa, spesso vi perdete in delle analisi del futuro un po’ troppo semplicistiche a volte, catastrofiche in altri momenti, fate un po’ pace con queste diverse tendenze del vostro animo e cercate di ricordarvi che adattabilità e morbidezza sono le vostre migliori doti, del resto gli astri prevedono un periodo più sereno in questo anno…

Capricorno

Arriva la bella Venere a darvi mano forte, e a cercare di risollevare la vostra situazione sentimentale, il vostro cielo sembra ammorbidirsi su diversi fronti, legami ed accordi sembrano meglio garantiti, e delle piccole fortune da mercoledì potrebbero cominciare a farvi pensare che la ruota stia ricominciando a girare favorevolmente per voi, è arrivato il momento di abbandonarvi all’amore, di sentire che dentro di voi c’è un nuovo sentimento che va nutrito e che la vostra condizione può tornare ad essere carismatica e creativa al lavoro se prenderete le direzioni giuste senza troppo incaponirvi nel seguirne altre che vi danno sempre lo stesso risultato…

Acquario

L'amore vi comincia a chiamare, chiedendovi attenzioni, e necessitando ascolto e comprensione, il vostro animo gentile ed amicale è prodigo di tutto questo, sempre se non vi sentite soffocati, ma come promesso dagli astri iniziano dei movimenti planetari che vi faranno incontrare il vero amore, obbligandovi a decidere cosa siete disposti a fare per averlo nella vostra vita e continuare a costruire, intanto Marte inizia a punzecchiare, ecco che al lavoro vi sentirete un po’ disturbati, non tanto per delle difficoltà pratiche ma dall’ atteggiamento ostativo ed un po’ invidioso di alcuni collaboratori, sorvolate, è un anno che vi farà brillare, non distraetevi…

Pesci

Inizia una settimana un po’ sospensiva, concentratissimi nel lavoro, e forti di una ritrovata determinazione marziana state procedendo come un treno, forse potreste sentire il partner un po’ più distante e ricercare la sua presenza, un po’ sospesi in un momento in cui l'amore non è tutto, state comunque conducendo un moto eversivo nella vostra realtà che vi conferma più sicuri e forti che mai, adesso si tratta di andare verso una maggiore e più stabile concretezza, l’amore pian piano maturerà…

