Il nuovo singolo di Vasco Rossi, Una canzone d’amore buttata via, in un solo giorno di programmazione si è piazzato in testa a tutte le classifiche.

Si tratta della prima canzone dell’album che arriverà dopo l’estate, esattamente il 12 novembre 2021. "Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa", annuncia Vasco. ITALPRESS

