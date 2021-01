Lotteria Italia, oggi i biglietti vincenti ai Soliti Ignoti: ecco i premi in palio

Torna oggi, nella giornata dell'Epifania, l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Ma quest'anno c'è da registrare un drastico calo dei tagliandi venduti, appena 4,6 milioni, il dato peggiore dal 1978.

Oltre ai biglietti della Lotteria sono stati distribuiti premi giornalieri per 780 mila euro, comunicati nel corso del programma tv "Soliti Ignoti - Il Ritorno". Proprio durante la trasmissione di stasera verranno annunciati i biglietti vincenti, compresi i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni; quelli invece di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell'importo.

I PREMI IN PALIO

Primo premio: 5 milioni di euro

Secondo premio: 2,5 milioni di euro

Terzo premio: 1,5 milioni di euro

Quarto premio: un milione di euro

Quinto premio: 500.000 euro

L'ESTRAZIONE

L'estrazione avverrà in seduta pubblica sotto il controllo del Comitato per l'espletamento delle operazioni presso la sede dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm), a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Alle vincite di qualunque importo non sarà applicata alcuna forma di ritenuta o prelievo, accreditando così per intero ai vincitori le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

LA CRISI

Com'era ipotizzabile, il Coronavirus ha fatto sentire i suoi effetti anche sul comparto dei giochi. Quest'anno infatti sul fronte delle vendite si è assistito a un crollo di dimensioni storiche dovuto anche ai provvedimenti restrittivi adottati per far fronte al covid: dalle chiusure delle sale ai divieti di spostamento, per non parlare della prima fase di lockdown e del varo successivo delle zone rosse e arancioni.

Quest'anno, se i dati saranno confermati, si registrerà un incasso di 23,5 milioni di euro, con un calo del 30% rispetto ai 34 dello scorso anno. Si tratta comunque di un trend in negativo che dura ormai da più di un decennio, al quale ha contribuito la nascita di nuovi giochi e scommesse, soprattutto online.

