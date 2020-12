Valentina Nappi si ritira dal mondo del porno dopo lo scandalo Pornhub

Il mondo del porno rischia di perdere definitivamente una delle stelle indiscusse, non solo in Italia ma a livello mondiale. Valentina Nappi ha annunciato di volersi prendersi una pausa dall’industria dell’hard.

Il motivo? Mastercard e Visa hanno deciso qualche settimana fa di interrompere i loro rapporti con MindGeek, la società che controlla Pornhub, in seguito all’inchiesta del New York Times che ha sottolineato la presenza diffusa di contenuti con minori, revenge porn e stupri. Il sito hard più visto al mondo ha così rimosso ben nove milioni di video nel tentativo di arginare lo scandalo, ma il danno è rimasto tutto. Una decisione che ovviamente penalizza in primis le attrici, dato che Mastercad e Visa sono i due circuiti più usati del mondo

“Significa che dal prossimo mese io non riceverò probabilmente più un dollaro da parte di Pornhub, e tutte le produzioni di Mindgeek che nel passato hanno rappresentato il 90 per cento del mio reddito rischiano di fallire - ha detto la Nappi -. Il porno come lo conosciamo oggi potrebbe non esistere più, dunque per adesso inutile andare avanti".

