L'oroscopo di oggi, martedì 22 dicembre

L'oroscopo di martedì 22 dicembre, ecco cosa ci aspetta oggi secondo lo Zodiaco.

ARIETE - Dinamici e intraprendenti, state ultimamente in mezzo agli altri. Volete dimostrare al vostro pubblico che ci sapete fare, eccome.

TORO - Se avete la mente lucida e sgombra, anche la vostra scrivania e la vostra agenda possono esserlo. Tenterete di perdere tempo nel cercare documenti

GEMELLI - Se già avete avuto qualche piccolo intoppo, l'arrivo della Luna in Ariete vi aiuterà a superarlo. Ci vuole un pizzico di insistenza.

CANCRO - Forse vi dovete scontrare con una persona con opinioni diverse dalla vostra. Sarà una dura lotta riuscire a convincerla. Che faticaccia!

LEONE - Con l'aiuto dell'animata Luna in Ariete, potrete permettervi il lusso di una piacevole vacanza. Prima di partire, però, sistemate bene i bagagli.

VERGINE - Per limitare i litigi nella vostra coppia, dovreste lasciare al partner carta bianca in alcune scelte. Non sarà mica la fine del mondo!

BILANCIA - Fate attenzione a non giungere affrettatamente ad alcune conclusioni. La Luna in Ariete vi fa essere un po' troppo impulsivi e precipitosi.

SCORPIONE - La prima impressione è quella che conta, anche perchè è difficilmente modificabile nonostante tutti gli sforzi e l'impegno che potreste metterci.

SAGITTARIO - Momenti sereni da incorniciare grazie al trigono Luna-Venere. Vi sentite raggianti e pronti a scalare grandi successi in tutti i campi.

CAPRICORNO - Non siete del tutto al riparo dalle sviste per via della Luna in disarmonia con Mercurio. Controllate sempre due volte ciò che scrivete.

ACQUARIO - Con Luna alleata di Saturno e Giove che fa il tifo per voi, siete davvero in forma. Decisioni sagge vi fanno guadagnare punti.

PESCI - L'appuntamento è stato un buco nell'acqua. L'importante è che non vi perdiate d'animo e che rispondiate con positività anche alle difficoltà.

