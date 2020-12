Salvatore Borsellino vince il Premio Astrea 2020 in memoria del fratello Paolo

È stata dedicata a Paolo Borsellino l'edizione 2020 del Premio Nazionale Astrea. Si tratta di un premio che si svolge ogni anno in Calabria, allo scopo di conferire un riconoscimento a personalità italiane che si sono contraddistinte, in vari ambiti, per l'impegno verso la legalità e la lotta al malaffare.

La commissione organizzatrice ha voluto assegnare il premio al fratello del giudice, Salvatore Borsellino, "per la tenacia, il coraggio e la libertà nel portare avanti i principi della legalità e giustizia".

Per l’emergenza sanitaria in corso, l’evento si è svolto in modalità online. I conduttori, Piera Dastoli e Massimo Mercuri, hanno illustrato le motivazioni del premio e successivamente sono stati trasmessi i messaggi video inviati dalle persone premiate.

Tra i vari premiati, per la scrittura il riconoscimento andrà a Massimo Benenato grazie al suo ultimo successo "Sotto le stelle di Roma". Benenato è figlio del grande comico Franco Franchi (vero nome Francesco Benenato), che insieme a Ciccio Ingrassia, formò quella che fu denominata la "coppia d'oro del cinema italiano". Un premio Astrea sarà dedicato alla loro memoria.

A ricevere il premio nazionale Astrea sarà anche l'attore Peppino Mazzotta, uno dei protagonisti della serie di successo "il commissario Montalbano" su RAI Uno. Mazzotta, nativo di Cosenza, riveste nella serie il ruolo dell'ispettore Fazio a fianco di Luca Zingaretti.

Con questo materiale verrà realizzato un format televisivo che andrà in onda sabato 26 dicembre in prima serata in diretta televisiva nazionale sul canale 145 del digitale terrestre, sul canale Sky 852 e sul canale Tivùsat 445 e in contemporanea anche su importanti emittenti televisive regionali calabresi. Sempre sabato 26, alle ore 21:50, sarà trasmesso in diretta streaming.

