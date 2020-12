Coronavirus, mascherine da indossare anche dopo il vaccino? Ecco la risposta degli esperti

I vaccini contro il Coronavirus sono in dirittura d'arrivo, la Gran Bretagna ha bruciato le tappe iniziando la campagna di immunità ma uno dei quesiti che adesso ci si pone e se bisognerà indossare la mascherina dopo che ci saremo vaccinati.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, precauzioni come le mascherine «dovremo mantenerle finché non arriveremo all’immunità di gregge, che necessita il 60-70% di persone vaccinate» contro il Covid-19. Per il ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, «la Gran Bretagna ha voluto, per motivi politici, bruciare tutti per mostrare la sua indipendenza, ma la signora» diventata famosa come la prima vaccinata «non è stata la prima. Bisogna ringraziare le decine di migliaia di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione durante gli studi clinici».

«La velocità con cui arriveremo alla immunità di gregge - ha proseguito Pregliasco, direttore scientifico dell’Istituto Galeazzi di Milano - ci renderà più liberi, non liberissimi. Non si può pensare che il vaccino azzeri la diffusione del virus, resterà una quota di soggetti suscettibili e per questo bisognerà per tutto il 2020 e 2021 andare avanti con queste precauzioni».

Rispetto alla durata della protezione della vaccinazione Pfizer, ha precisato l’esperto, «i virologi da bar hanno imparato le fasi 1-2-3 della sperimentazione sul vaccino, ma è la fase 4, di farmacovigilanza, che ci permetterà di valutare l'andamento della copertura vaccinale e la sua durata». Si tratta, ha concluso, di «una valutazione di approfondimento delle caratteristiche del vaccino, della sua sicurezza e degli eventi avversi più rari, che fa parte della storia di ogni procedura farmaceutica».

Dello stesso avviso anche Michal Tal, specialista in malattie infettive presso la Stanford University negli Stati Uniti: «Molte persone pensano che una volta vaccinati, non dovranno più indossare le mascherine - spiega Tal - invece, bisognerà farlo perché potrebbero essere ancora contagiose».

David Callender, presidente e Ceo del Memorial Hermann Health System con sede in Texas, conferma che il vaccino non sarà ancora la soluzione definitiva alla pandemia di coronavirus, almeno fin quando non sarà disponibile: «Dobbiamo continuare a utilizzare queste precauzioni. Ci vorrà del tempo prima che il vaccino venga distribuito, somministrato e poi l’immunità si sviluppi in un numero significativo della popolazione».

