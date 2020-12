"Vite in fuga", stasera l'ultima puntata: le anticipazioni della trama

Ultima puntata stasera alle 21,15 per "Vite in guga" la serie che vede protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle, Giorgio Colangeli e con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai, per la regia di Luca Ribuoli. Ecco alcune anticipazioni sugli ultimi due episodi che andranno in onda stasera.

La serie, che ha appassionato gli italiani per cinque serate (stasera la sesta e ultima), è un racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller. Ieri le vicende dei protagonisti hanno visto Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un’intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista. La distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi.

Negli episodi di stasera l’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L’indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo.

Intanto, il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un’importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce.

Insomma, stasera verranno al pettine tutti i nodi e si conoscerà la soluzione della vicenda e anche quale sarà l'apporto degli altri personaggi.

