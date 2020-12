Coronavirus, i Ferragnez premiati con "l'Ambrogino d'Oro" per il loro impegno sociale

Chiara Ferragni e Fedez sono stati premiati con la Medaglia d’Oro del Comune di Milano, il cosiddetto Ambrogino d’Oro. A consegnare la Civica Benemerenza, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè.

"Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower - si legge nelle motivazioni -. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull'importanza di osservare le regole per contenere il contagio".

© Riproduzione riservata