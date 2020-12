Cartoni: "44 gatti" vince i Content Innovation Awards, è il miglior show animato per bambini

“44 Gatti”, la serie animata prescolare campione di ascolti su Rai Yoyo, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna, è il Miglior programma animato per bambini della sesta edizione dei “Content Innovation Awards”, un'iniziativa del magazine inglese TBI – Television Business International e Digital TV Europe che celebra l'innovazione nei contenuti e nella distribuzione e i risultati di aziende e individui che stanno contribuendo a trasformare l’industria televisiva globale.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta quest'anno online, ha premiato la travolgente serie in animazione che combina musica e intrattenimento con un’animazione CGI di altissima qualità, ispirata dall’omonima famosissima canzone per bambini dello Zecchino d’Oro. A curare la colonna sonora, le canzoni originali cantate dall’Antoniano di Bologna, il Piccolo Coro più famoso d’Italia.

“La serie di maggiore ascolto tra i bambini vince dunque anche il Premio dell'Innovazione - sottolinea il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano - perché 44 Gatti è un cartone animato che diverte e fa cantare, ma parla anche di inclusione e solidarietà".

Ideata da Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow (la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx) dopo un debutto record lo scorso anno, “44 Gatti” continua ad andare in onda con successo tutti i giorni su Rai Yoyo, il canale per bambini più seguito in Italia e a mietere successi anche all’estero. Il cartone è ora in onda in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue, e ha conquistato le maggiori reti per bambini internazionali con risultati di ascolto eccezionali.

