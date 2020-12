TikTok sperimenta video più lunghi, anche di tre minuti

TikTok sta sperimentando la possibilità di triplicare la durata massima dei video presenti sulla sua piattaforma, che ora è di un minuto. Il social network sta infatti dando la possibilità ad alcuni utenti di pubblicare video da tre minuti. A testimoniarlo, online, sono diverse persone che si sono imbattute nel nuovo formato, mentre altri hanno pubblicato il messaggio con cui TikTok informa della novità gli utenti selezionati.

«Hai accesso anticipato al caricamento di video lunghi fino a 3 minuti», si legge nel messaggio. «Per provarlo, assicurati che la tua app sia aggiornata e prova a caricare un video dal tuo dispositivo alla app o alla versione desktop» di TikTok.

In base ai tweet di alcuni utenti, la novità è in fase di test almeno dalla settimana scorsa. La distribuzione della possibilità di pubblicare video di tre minuti - un cambiamento forte per un social che si contraddistingue proprio per la brevità dei filmati - starebbe comunque avvenendo con lentezza, per sondare la reazione degli utenti.

