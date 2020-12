Ficarra e Picone lasciano "Striscia la Notizia": "Dopo 15 anni non è facile"

Dopo 15 anni di successi Ficarra e Picone lasciano "Striscia la Notizia". L'annuncio è stato dato ieri sera proprio durante la puntata del noto programma televisivo di Antonio Ricci.

"Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro - hanno detto i due comici palermitani in tv -. E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone".

All'annuncio in diretta tv è seguito anche un post sulle pagine Facebook e Instagram del duo siciliano: "Come qualcuno di voi avrà sentito stasera (ieri, ndr) in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la notizia sabato. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti voi che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee Ci vediamo in giro".

