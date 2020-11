Covid, Iva Zanicchi guarita lascia l'ospedale: "Vado a casa"

"Sono uscita dall’ospedale". Lo annuncia su instagram Iva Zanicchi che aggiunge: "Vado a casa, volevo ringraziare loro, perchè non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!! e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio". La conduttrice era risultata positiva al Covid-19 a inizio novembre.

Ieri è stata la volta di Gerry Scotti anche lui guarito dal coronavirus e dimesso dall'ospedale.

