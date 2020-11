Simona Ventura celebra il secondo anniversario con Terzi: "Siamo una forza"

L'amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è iniziato due anni fa e se non fosse stato per il lockdown che ha bloccato tutto sarebbero già marito e moglie. Nel giorno del secondo anniversario della loro relazione, i due si scambiano teneri messaggi sui social. "Insieme siamo imbattibili" scrive la conduttrice. "Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco" replica il giornalista.

Una storia d'amore che va a gonfie vele. Il coronamento con il matrimonio è stato ostacolato dalla pandemia, che ha costretto tutti a fermarsi, ma il rapporto tra Simona Ventura e Giovanni Terzi si fa sempre più forte.

I due celebrano il loro secondo anniversario con un doppio post sui social. La foto è la stessa: le fronti che si toccano, gli occhi negli occhi, le mani intrecciate e un sorriso.

"Oggi, in questo anniversario che solo noi conosciamo, volevo ringraziarti per tutta la serenità, l’appoggio, la fiducia e l’amore in cui hai inondato me e la (a volte impegnativa) famiglia. Insieme siamo una forza, complementari e imbattibili. E infatti 'noi uno' è il nostro motto. Sono sempre più convinta che qualunque sia l’ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you." ha scritto la Ventura.

Al messaggio della Ventura fa da eco quello di Terzi: "Quanto sei bella Simona Ventura. Ma la tua bellezza vera è quella del tuo cuore, quella invisibile che però regali a chi ami. Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco oggi ancor di più di quando abbiamo incominciato ad amarci. Ti amo".

