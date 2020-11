Amici 20, Lorella Cuccarini potrebbe diventare professoressa di ballo

Lorella Cuccarini potrebbe diventare professoressa di ballo nell'edizione 2020 di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Da qualche giorno girano indiscrezioni sulla probabilità che la showgirl faccia il suo ritorno a Mediaset.

La notizia è stata diffusa da TvBlog e ripresa anche dai profili social dei fan di Lorella Cuccarini. Al momento non ci sono conferme, ma per la ballerina, conduttrice e showgirl entrare nella squadra di Maria De Filippi sarebbe una rivincita su un anno televisivo che non è stato dei migliori.

Il suo ritorno in Rai, infatti, è coinciso con lo scontro con Heather Parisi che ha generato numerose polemiche. Poi è arrivato l'addio a La Vita in Diretta con relativa polemica (un'altra) con Alberto Matano. Anche la possibilità di condurre Lo Zecchino D'Oro è sfumata, e lo show sarà guidato da Mara Venier e Carlo Conti.

Lorella Cuccarini potrebbe rientrare in tv tramite Mediaset e lo farebbe in grande se entrasse a far parte della schiera di professori del talent di Maria De Filippi, come insegnante di ballo. Al momento, però, non ci resta che attendere conferme.

